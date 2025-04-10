單親媽媽｜前港姐冠軍移居內地忙直播帶貨 楊思琦賣鑊養子女獲讚好媽媽

【楊思琦/港姐】近年轉戰內地直播帶貨的楊思琦，每晚工作高達十幾個小時，亦因為搏到盡曾情緒失控爆喊。最近她為養育子女賣鑊維生感動網民大讚「好媽媽」。

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楊思琦直播帶貨｜轉型直播帶貨

2001年以「六料冠軍」姿態摘下港姐后冠的楊思琦，曾是TVB力捧的甜心花旦，《突圍行動》《人生馬戲團》等劇集收視屢創佳績。2011年震驚娛樂圈的分手風波，成為楊思琦演藝生涯分水嶺。與演員李泳豪9年情斷、未婚赴美產女、捲入吳帥財務糾紛等連串事件，被封為「拜金港姐」。面對鋪天蓋地道德審判，她選擇帶著子女轉戰內地，轉型直播帶貨。



楊思琦直播帶貨｜獲封「最強單親媽」

直播鏡頭前示範煎蛋的楊思琦，她形容不沾鍋好清洗，節省時間能多陪孩子，一副好媽媽的人設。這種將母職經驗轉化為銷售策略，帶出現今忙碌的都市女性，鏡頭前的她熟練翻動煎鍋，網民大讚她凍齡有術，完全不似曾經生育，雖然冠軍未有大紅大紫，要靠直播帶貨搵食賣鑊維生，只能說比起那些嫁豪門，靠自己養大兩個仔女的冠軍更閃亮。

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楊思琦直播帶貨｜楊思琦︰玫瑰花不能填飽肚子

早前，楊思琦在直播中情緒失控，相當淒涼，讓人感受到她的生活壓力。她在影片中發表「女人不能沒有錢」言論，並分享做女人的看法：「人不能沒有錢，對嗎 #成熟女人第一課 #星引力計劃」，更配以旁白：「玫瑰花不能填飽肚子，小驚喜也感動不了成熟的女人，再講一萬遍，女人不能沒有錢。」這句話引起了不少共鳴，許多網友支持她的觀點，認為女性需要經濟基礎才能過上理想的生活。

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