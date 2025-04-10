  • 26°C
香港時間：2025410日 (四) 13:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

早產夭折︱港女在台誕死胎放殯儀館冷藏近900天失聯　欠款$10萬最高可判入獄5年

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

一名港女在台誕死胎放殯儀館冷藏近900天失聯，欠款$10萬最高可判入獄5年。（iStock圖片）

【香港人/台灣/早產/死胎】一名香港女子於2022年，在台中醫院早產並誕下死胎，原跟醫院約定處理胎兒遺體日期，但港女以「連吃飯錢都沒有為由」，一直失聯未有處理遺體，遺體在醫院冷藏至今接近900天，當地法庭以遺棄屍體罪起訴港女，並指她欠交冷藏遺體達44萬新台幣，即逾港幣10萬元。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

綜合台媒報道，該名26歲黃姓港女於2022年11月5深夜時分，在台中中國醫藥大學附設醫院誕下1具死胎，胎兒約21週、重345克，已有人類身體型態。當時黃女與殯儀館約定，先寄存遺體冷藏，於同年12月10日再繳清費用及領回遺體辦理後事，不過黃女一直失聯，亦未辦理出院手續。

早產夭折︱稱當時連吃飯錢都沒有

台中法庭昨天首次開庭判訊案件，黃女出庭時否認犯罪，辯稱當時不知道自己懷孕，到醫院誕下死胎才知悉，加上當時連吃飯的錢都沒有，與殯儀館簽下一堆文件，亦不知道自己簽了什麼，後來更已忘記是哪間殯儀館，「並非不要孩子，而是不知道該如何處理」。黃女辯方律師指，死胎未滿24週，應視為「醫療廢棄物」。

早產夭折︱現拖欠殯儀館逾10萬元

根據資料顯示，黃女除欠醫藥費759元新台幣（約179港元）外，胎兒遺體冷藏費用一天為500元新台幣（約118港元）計算，至今冷藏近900天共拖欠逾44萬元新台幣（約10.4萬港元）。

檢方認為，根據規定未滿20週才能視為醫療廢棄物，黃女僅因無力支付屍體冷藏費用及處理喪葬事宜，未主動聯絡殯儀館或到醫院尋求協助，將屍體棄置至今，涉觸犯《刑法》第247條遺棄屍體罪，依法應起訴，案件今天續審。

根據台灣《刑法》第247條，損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，可判處6個月以上，5年以下有期徒刑。

相關報道：

高齡爸爸｜56歲台星娶年輕22歲妻老來得子 高齡新手爸極緊張每日胎教從不缺席產檢

早產兒︱早產BB出院返家 兒科醫生提醒：父母必須注意3大點

兒童健康｜BB黃疸持續1個月引媽媽憂慮 拆解嬰兒黃疸治療及迷思

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
17:26 2024/11/25
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
多孩之家︱月入1萬夫婦再生4胞胎經濟壓力大求助社會捱轟　6孩之家最新狀況曝光
13:33 2024/12/24
多孩之家︱月入1萬夫婦再生4胞胎經濟壓力大求助社會捱轟　6孩之家最新狀況曝光
血管痣｜洪永城梁諾妍細女眼貼紗布疑接受治療　患士多啤梨痣或致視力受損【附4大高危位】
17:29 2025/01/17
血管痣｜洪永城梁諾妍細女眼貼紗布疑接受治療　患士多啤梨痣或致視力受損【附4大高危位】
懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
11:27 2025/01/28
懷孕注意︱懷孕24周婦誕死胎再揭有「葡萄胎」術後身亡　醫生提醒懷孕初期留意2件事
生育奇蹟丨66歲婦自然懷孕產子晉升「10寶媽」　大女與細仔相差46歲
18:33 2025/04/02
生育奇蹟丨66歲婦自然懷孕產子晉升「10寶媽」　大女與細仔相差46歲

你可能感興趣

育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
17:26 2024/11/25
育兒難處｜符曉薇湊女遇4大難題狂呻快噴血身亡　6歲女不肯吃飯唯有採取1行動
多孩之家︱月入1萬夫婦再生4胞胎經濟壓力大求助社會捱轟　6孩之家最新狀況曝光
13:33 2024/12/24
多孩之家︱月入1萬夫婦再生4胞胎經濟壓力大求助社會捱轟　6孩之家最新狀況曝光
血管痣｜洪永城梁諾妍細女眼貼紗布疑接受治療　患士多啤梨痣或致視力受損【附4大高危位】
17:29 2025/01/17
血管痣｜洪永城梁諾妍細女眼貼紗布疑接受治療　患士多啤梨痣或致視力受損【附4大高危位】
罪案 懷孕 台灣

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽