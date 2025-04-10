早產夭折︱港女在台誕死胎放殯儀館冷藏近900天失聯　欠款$10萬最高可判入獄5年

▲ 一名港女在台誕死胎放殯儀館冷藏近900天失聯，欠款$10萬最高可判入獄5年。（iStock圖片）

【香港人/台灣/早產/死胎】一名香港女子於2022年，在台中醫院早產並誕下死胎，原跟醫院約定處理胎兒遺體日期，但港女以「連吃飯錢都沒有為由」，一直失聯未有處理遺體，遺體在醫院冷藏至今接近900天，當地法庭以遺棄屍體罪起訴港女，並指她欠交冷藏遺體達44萬新台幣，即逾港幣10萬元。

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綜合台媒報道，該名26歲黃姓港女於2022年11月5深夜時分，在台中中國醫藥大學附設醫院誕下1具死胎，胎兒約21週、重345克，已有人類身體型態。當時黃女與殯儀館約定，先寄存遺體冷藏，於同年12月10日再繳清費用及領回遺體辦理後事，不過黃女一直失聯，亦未辦理出院手續。

早產夭折︱稱當時連吃飯錢都沒有

台中法庭昨天首次開庭判訊案件，黃女出庭時否認犯罪，辯稱當時不知道自己懷孕，到醫院誕下死胎才知悉，加上當時連吃飯的錢都沒有，與殯儀館簽下一堆文件，亦不知道自己簽了什麼，後來更已忘記是哪間殯儀館，「並非不要孩子，而是不知道該如何處理」。黃女辯方律師指，死胎未滿24週，應視為「醫療廢棄物」。

早產夭折︱現拖欠殯儀館逾10萬元

根據資料顯示，黃女除欠醫藥費759元新台幣（約179港元）外，胎兒遺體冷藏費用一天為500元新台幣（約118港元）計算，至今冷藏近900天共拖欠逾44萬元新台幣（約10.4萬港元）。

檢方認為，根據規定未滿20週才能視為醫療廢棄物，黃女僅因無力支付屍體冷藏費用及處理喪葬事宜，未主動聯絡殯儀館或到醫院尋求協助，將屍體棄置至今，涉觸犯《刑法》第247條遺棄屍體罪，依法應起訴，案件今天續審。

根據台灣《刑法》第247條，損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，可判處6個月以上，5年以下有期徒刑。

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