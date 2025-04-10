糖尿病飲食丨醫生揭「1類食物」吃起來不甜　多吃卻增患糖尿病風險

【甜食／糖尿病／澱粉】糖尿病患者在飲食上需要多加留意！即使有些人戒掉含糖飲料和甜食，但仍可能罹患糖尿病。台灣減重醫生蕭捷健表示，除了避免攝取甜食，日常中進食「1類食物」也會在體內轉化為葡萄糖，過量攝取可增加患上糖尿病的風險。

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台灣減重醫生蕭捷健近日於其Facebook專頁分享，許多人誤以為只要不吃甜食就能避免糖尿病，實際上並非如此。他指出，饅頭和白飯雖然味道不甜，但在咀嚼過程中，唾液中的澱粉酶會將澱粉分解為葡萄糖，因此感受到甜味。

蕭捷健進一步解釋，這分解過程不僅發生在口腔中，還會在腸道內進行。當葡萄糖快速進入血液，並導致血糖上升時，身體會分泌大量胰島素。若長期處於這種狀態，身體對胰島素的敏感度會下降，導致糖分無法有效儲存到肌肉中，反而累積為內臟脂肪。

在飲食建議方面，蕭捷健特別提醒，除了要控制澱粉類主食的攝取量，更要確保攝取足夠的蛋白質和膳食纖維。他建議，每餐可選擇掌心大小的瘦肉，或是豆漿、豆腐搭配兩顆雞蛋，同時攝取約兩個拳頭份量的蔬菜。這樣才能幫助糖分正確儲存到肌肉中，避免其轉化為脂肪。

逆轉糖尿病｜3招穩定血糖

減重醫生蕭捷健曾發文表示，太多脂肪會讓胰臟「中毒」，功能變差，血糖就失控，而透過減重能清掉這些內臟脂肪，讓胰臟恢復正常。發作4年以內的糖尿病，胰島細胞還沒有被「油死」，就有機會逆轉糖尿病。

他強調，重點並非完全不吃碳水，而是要聰明控糖、配合運動，提高胰島素敏感度。他同時分享3招穩定血糖的方法：

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糖尿病飲食｜8種食物可逆轉糖尿病

台灣腎臟科醫生江守山曾在其著作《生病一定要吃藥嗎？》中，分享以下8種有助逆轉糖尿病的食物：

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資料來源：台灣減重醫生蕭捷健

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