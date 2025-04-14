香港遊｜內地遊客深感香港「顏值流動分層」　各區服務員外貌各不同

香港可謂是「購物天堂」，種類多元、品牌雲集，吸引不少旅客來港消費。

近日，有內地客在小紅書發帖，分享自己在香港各區遊走觀察時，發現服務人員的外貌、打扮各不相同，形容「顏值流動分層」，更指1個區的服務人員「似電影明星，令人過目不忘」；引起網民熱議。

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內地遊客｜遊走各區深感服務人員「顏值流動分層」

樓主以「去香港玩，能顯著地感受到顏值的流動分層」為題分享自己來港遊玩的感受，指他遊走各區時，觀察服務人員的外貌及打扮，發現她們按區域不同而存在差異，形容服務人員的顏值「是流動且分層的」。

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樓主稱，在旺角超市內見到的導購員相貌及妝容中規中矩，形容「大都是中人之姿」，「大多精神幹練，清爽乾淨」；而堅尼地城的化妝品店員則大為不同，妝容和著裝都精緻許多，「顏值一下上來了」。

最後，樓主行至港島的中環商業中心購物時，更是能感受到此處服務人員的「顏值顯著增加」，不時便能看到如電影明星般的年輕男女，令他過目不忘。他認為這是資本主義城市的典型現象，但仍心存疑慮：「不知道是不是我的錯覺」。

▲ 樓主行至港島的中環商業中心，發現這裡的服務人員如電影明星般，令人過目不忘。（《開心速遞》劇照）

內地遊客｜網民熱議該現象與經濟相關

樓主的分享引起網民熱議，不少人對此亦深有感受，分享稱「多年前在中環吃午飯，隔壁桌有個美女身姿挺拔端正，頭髮如絲緞，穿著很有質感的開司米針織套裝，妝容淡雅，輕柔地說著粵語，那一刻彷彿在看港劇」「去中環能明顯感到周圍的人精緻了很多」、「是啊，中環女生氣質也好」、「真的，銅鑼灣哪裡一眼望去，只要是中年及以下年紀大女生身材都很纖細，打扮也很好看，大部分男的也很精緻」。

有網民認為，這種現象往往與經濟基礎相關，「漂亮的面孔會向財富聚集的地方流動」、「有錢有時間和生活，大家就漂亮」、「服務的人群不同，商場的要求也不一樣，人員也會被篩選」。

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