  • 26°C
香港時間：2025410日 (四) 13:11

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍

都市病

發布時間： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍

【百日咳／咳嗽／傳染病／流感／日本疫情】遊日注意！日本正值櫻花季，但同時亦爆發7年來最嚴重的百日咳疫情。專家警告，百日咳的病毒傳染力是流感的10倍左右；患者咳嗽恐會愈發激烈，有人甚至咳到骨折，東京更出現一宗百日咳致死個案。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

綜合日本媒體報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指出，截至3月30日為止的一週內百日咳感染人數，較前期增加100人以上；全國確診人數達到578人，創下7年以來最多。在全國47個都道府縣中，又以兵庫縣最嚴峻，確診病例36人；其次則是沖繩35人、大阪33人及東京28人。

另據統計，今年以來至3月23日，日本全國累計百日咳確診人數達4100人，僅今年首3個月就比去年整年的4054人更多。東京更出現一宗嬰兒死亡案例。

初期症狀類似感冒 患者後期「咳到骨折」

日媒報道指出，百日咳是以咳嗽為特徵症狀、且長時間持續的感染症。初期症狀與一般感冒類似，但在兩週後邁入中期，患者恐會出現激烈的痙攣性咳嗽，再出現持續兩三週低溫發燒情況。到了後期，患者在兩三個月間可能偶爾咳嗽；但也會有人咳嗽愈發激烈，甚至出現咳到肋骨骨折的極端狀況。若是新生兒或嬰幼兒不幸感染，最嚴重恐造成呼吸困難，甚至死亡。

相關文章：

遊日注意｜日本多重病毒大爆發　食人菌+手足口病+蜱蟲病夾擊　專家籲勿去1地點教4招自保

點擊圖片放大
+7
+6

專家：百日咳傳染力達流感10倍

日本關西醫科大學教授宮下修行表示，百日咳的傳染力相當驚人，是流感的10倍左右，與麻疹病毒傳染力相當：

流感病毒傳染比例約是1人傳給1至2人，但百日咳一次可傳染16人。

對此，日本厚生勞動省呼籲民衆，除了要打疫苗預防及戴口罩，日常也應勤洗手及漱口，防止飛沫感染疾病。

同場加映：外遊4招自保法

香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

至於傳染病防範措施方面，梁子超提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

點擊圖片放大
+3
+2

相關文章：

遊日注意丨日本旅行生病點算好?　一文睇清日本醫療網站/求醫流程/保險

遊日注意｜日本感染性腸胃炎確診創10年新高　醫生：去公廁忌做1件事【附各城市確診數字一覽】

日本成藥︱日本DONKI現新款止痛藥！前台大醫生拆解成分副作用　5大暢銷「神藥」極傷胃或可呈毒品反應

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

抗流感丨專家推介必吃5類食物　加速流感感冒復元預防7大流感嚴重併發症
12:45 2025/02/07
抗流感丨專家推介必吃5類食物　加速流感感冒復元預防7大流感嚴重併發症
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】
12:16 2025/02/07
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
14:09 2025/02/05
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】

你可能感興趣

抗流感丨專家推介必吃5類食物　加速流感感冒復元預防7大流感嚴重併發症
12:45 2025/02/07
抗流感丨專家推介必吃5類食物　加速流感感冒復元預防7大流感嚴重併發症
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】
12:16 2025/02/07
日本流感｜居日KOL發燒半個月狂咳　求醫多問1句話　始揭流感併肺炎救回一命【附流感7大嚴重併發症】
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
14:09 2025/02/05
日本疫情｜日本「NTM肺病」激增　初期近乎無症狀40歲以上女性高危【附NTM 6大症狀】
百日咳 咳嗽 流感 傳染病 疫情 健康問題 網絡熱話 日本

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽