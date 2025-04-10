遊日注意︱日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高　專家：傳染力達流感10倍

▲ 日本爆「百日咳」疫情現死亡個案確診病例創7年新高 專家：傳染力達流感10倍

【百日咳／咳嗽／傳染病／流感／日本疫情】遊日注意！日本正值櫻花季，但同時亦爆發7年來最嚴重的百日咳疫情。專家警告，百日咳的病毒傳染力是流感的10倍左右；患者咳嗽恐會愈發激烈，有人甚至咳到骨折，東京更出現一宗百日咳致死個案。

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綜合日本媒體報道，日本國立健康危機管理研究機構（JIHS）統計指出，截至3月30日為止的一週內百日咳感染人數，較前期增加100人以上；全國確診人數達到578人，創下7年以來最多。在全國47個都道府縣中，又以兵庫縣最嚴峻，確診病例36人；其次則是沖繩35人、大阪33人及東京28人。

另據統計，今年以來至3月23日，日本全國累計百日咳確診人數達4100人，僅今年首3個月就比去年整年的4054人更多。東京更出現一宗嬰兒死亡案例。

初期症狀類似感冒 患者後期「咳到骨折」

日媒報道指出，百日咳是以咳嗽為特徵症狀、且長時間持續的感染症。初期症狀與一般感冒類似，但在兩週後邁入中期，患者恐會出現激烈的痙攣性咳嗽，再出現持續兩三週低溫發燒情況。到了後期，患者在兩三個月間可能偶爾咳嗽；但也會有人咳嗽愈發激烈，甚至出現咳到肋骨骨折的極端狀況。若是新生兒或嬰幼兒不幸感染，最嚴重恐造成呼吸困難，甚至死亡。

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專家：百日咳傳染力達流感10倍

日本關西醫科大學教授宮下修行表示，百日咳的傳染力相當驚人，是流感的10倍左右，與麻疹病毒傳染力相當：

流感病毒傳染比例約是1人傳給1至2人，但百日咳一次可傳染16人。

對此，日本厚生勞動省呼籲民衆，除了要打疫苗預防及戴口罩，日常也應勤洗手及漱口，防止飛沫感染疾病。

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香港呼吸系統專科醫生梁子超接受訪問時，則懷疑日本近期多種傳染病的爆發極可能與新冠疫情後，市民對衛生防護開始鬆懈有關。他解釋指新冠疫情期間，市民衛生意識十分強烈，加上長期戴口罩，因此令上呼吸病毒感染機會大大降低；疫情過後，市民開始鬆懈，不會再像以往「罩不離口」，自然會令細菌有機可乘。

至於傳染病防範措施方面，梁子超提醒有意去日本人士可以注意呼吸道及傷口性的防範，並指一有輕微症狀，便需儘快求醫，因為抗生素「盤尼西林」對病毒初期發病時仍是相當有效。

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