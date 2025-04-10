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海島海岸遊｜推廣海島海岸旅遊發展　羅淑佩擬放寬垂釣　容許「即撈即捕即食」

港聞

撰文： 施雯雯

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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羅淑佩接受報章訪問時表示，計劃循多方面推動海岸及海島旅遊。（資料圖片）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩上周三（2日）到訪北京與港澳辦主任夏寶龍會面，夏寶龍勉勵局方要善用本地旅遊資源 推陳出新，說好香港故事。

羅淑佩接受報章訪問時表示，計劃循多方面推動海岸及海島旅遊，當局已制定短、中、長期發展策略，包括計劃在短期在維港內外增加遊艇泊位，加強維港觀光遊，打造圓圈式的遊覽路線，以及在鯉魚門、西九文化區一帶建設登岸設施，研究由東九龍至尖沙咀、西九龍，以至中環和灣仔一帶的遊覽航線。

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另外，當局亦有中期計劃發展垂釣的旅遊活動，會在牌照等方面「拆牆鬆綁」，放寬市民垂釣的限制，以及容許在船上作簡單煮食，提供即撈即捕即食漁獲的體驗，又會徵集意向書搞活啟德郵輪碼頭；長期發展片區打造度假旅遊。

她又透露，商界人士對香港發展海島及海岸線旅遊亦感興趣，他們正構想會否作出投資，令海港遊更加豐富，當局除了大力支持，也會發揮促進角色。

羅淑佩上周三到訪北京與港澳辦主任夏寶龍會面。（港澳辦網站圖片）

在郵輪旅遊方面，羅淑佩表示，盛匯超級3月期間有17艘大型郵輪抵港，大部分都在啟德郵輪碼頭停靠，每艘載有1000多至3000名旅客，稍後更有載客5000人的大型郵輪來港，但總有淡季，其他地方也相同，外地郵輪碼頭也沒有太多商店，前啟德隔離設施將改作青年驛站，可發揮協同效應。

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