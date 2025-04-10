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開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起　抽濕機/電飯煲/氣炸鍋激減　滿額再有9折

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

德國寶開倉全場家電1折起，滿額再有9折！

想將家中電器升級的朋友，今次是好時機！德國寶一年一度盤點清貨，即日起至14日全場逾百款優質陳列品瘋狂大減價，1折起限量發售。活動期間任何消費，即加送逾1000元的驚喜獎賞，同場更有折上折優惠，凡買2件或以上滿額，全單再享9折優惠，快啲約埋親戚朋友一齊掃貨。

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校長專訪｜前聖保羅中學校長潘鎮球大談近40年教育生涯　曾無奈開除學生結局令人意想不到

開倉優惠｜德國寶開倉全場家電1折起

德國寶由即日起4月14日於龍灣三湘貨倉舉行盤點清貨，全場優質陳列品以1折起限量發售，大量熱賣皇牌產品瘋狂勁減。

當中包括附送便攜運動果汁杯，打完果汁攞起就出門的活力養生機PRO-M1YL（陳列品）原價$3400，3折後至$999。另外煮飯煲湯超快搞掂的超級全能飯煲URC-26（陳列品）原價$1680，4折後至$672。迷你慳位煎扒神器座檯式電磁爐連烤盤GIC-KS20T（陳列品）原價$1280大減至$399。而機仔細細每日勁抽13L的空氣淨化抽濕機DHM-806（陳列品）原價$2680勁減至$810。

而各款熱水爐、嵌入式大型電器更有折上折優惠，購買指定大型電器，買兩件享85折，再送價值逾千元的韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝；買三件更享75折，再送逾千元的韓國可拆式手柄易潔鑊煲套裝。

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開倉優惠｜滿額再享9折

凡購買兩件或以上產品折實滿$1000，即可額外享全單9折的折上折優惠。而現場作任何消費，即額外送超過1000元的驚喜獎賞，包括$100新會員特別購物金、$100優惠券、$300優惠券、$600優惠券及價值$89的食譜！所有產品數量有限，售完即止，手快有手慢冇！

德國寶盤點清貨詳情

日期：2025年4月8-14日

地址：九龍灣大業街59號三湘九龍灣貨運中心地下B室(九龍灣站A出口/牛頭角站B3出口，步行約15分鐘)

時間：星期一至日及假期 9:00am - 7:00pm

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