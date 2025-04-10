醫療醜聞｜53歲男子冒充英國心臟名醫執刀　遊走醫院近20年一個月醫死至少7人

【醫生／心臟科／醫療醜聞】印度醫院爆駭人醫療醜聞，53歲男子Narendra Vikramaditya Yadav冒充英國著名心臟科專家N John Camm，近20年偽造醫學學位、冒充專家身分在當地多間醫院行醫執刀，更於網上高調發表醫學謬論。而他近年混入在達莫的傳教醫院後，因在短短42天內為15名病人進行了心臟手術，卻有逾7名病人死亡，繼而引發關注，經調查後最終揭發其誇張罪行。

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綜合印媒及《Independent》報道，Narendra Vikramaditya Yadav於2024年12月至2025年2月間，在印度中央邦達莫市一間私人開設的基督教傳教醫院任職，期間他以N John Camm博士的化名大肆活動，為15名病人進行心臟手術，其中逾7人死亡，繼而引發高度關注。

據醫院一位不願具名的高級官員透露，Narendra Vikramaditya Yadav舉止專業，令人不會對其真實身分起疑。然而，隨著病人死亡案例增加，當地兒童福利委員會主席Deepak Tiwari展開調查，發現Narendra Vikramaditya Yadav至少在3個州有犯罪紀錄，並在網路上冒充醫生身分多年，包括聲稱在倫敦知名醫院受訓，以及計畫於拉賈斯坦邦建立5000床位的大型醫院等，又強調今次事件受害人數，比起官方公佈更嚴重：

雖然官方公布的死亡數字是7人，但實際數字應該約有12人。

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醫療醜聞｜「冒牌醫生」誇張罪證曝光

Narendra Vikramaditya Yadav日前於達莫被捕，面臨偽造、欺詐、危害生命及盜竊等指控。被捕前，他更至提交了一份法律通知，要求指控他冒充的人賠償5,000萬盧比（約455萬港幣）。

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警方目前正通過醫學知識測試核實其專業能力，高級警官SpRutkirti Somvanshi表示，Narendra Vikramaditya Yadav可能在該區域行騙長達7、8年，其手機、平板電腦及電子郵件均顯示身分偽造。當局相關部門現已下令全面調查此案，並檢討醫療系統漏洞。

醫療醜聞｜多年前曾涉嫌醫死8名病人

報道指，Narendra Vikramaditya Yadav欺詐行為已非首次，過去他曾於恰蒂斯加爾邦的阿波羅醫院（Apollo Hospitals）執刀，涉嫌導致8名病人死亡，當時調查已指向其偽造的MBBS學位。

印媒《NDTV》就事件深入查，發現Narendra Vikramaditya Yadav所提供的醫學資歷全部造假，此外更涉嫌盜竊醫療設備，達莫醫院指控他竊取價值50至70萬盧比的便攜式超音波心動圖儀，閉路電視錄影顯示他帶著裝有該設備的行李箱離開。

資料來源：Independent、NDTV

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