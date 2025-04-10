  • 26°C
香港時間：2025410日 (四) 18:25

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

醫療醜聞｜53歲男子冒充英國心臟名醫執刀　遊走醫院近20年一個月醫死至少7人

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

【醫生／心臟科／醫療醜聞】印度醫院爆駭人醫療醜聞，53歲男子Narendra Vikramaditya Yadav冒充英國著名心臟科專家N John Camm，近20年偽造醫學學位、冒充專家身分在當地多間醫院行醫執刀，更於網上高調發表醫學謬論。而他近年混入在達莫的傳教醫院後，因在短短42天內為15名病人進行了心臟手術，卻有逾7名病人死亡，繼而引發關注，經調查後最終揭發其誇張罪行。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

綜合印媒及《Independent》報道，Narendra Vikramaditya Yadav於2024年12月至2025年2月間，在印度中央邦達莫市一間私人開設的基督教傳教醫院任職，期間他以N John Camm博士的化名大肆活動，為15名病人進行心臟手術，其中逾7人死亡，繼而引發高度關注。

據醫院一位不願具名的高級官員透露，Narendra Vikramaditya Yadav舉止專業，令人不會對其真實身分起疑。然而，隨著病人死亡案例增加，當地兒童福利委員會主席Deepak Tiwari展開調查，發現Narendra Vikramaditya Yadav至少在3個州有犯罪紀錄，並在網路上冒充醫生身分多年，包括聲稱在倫敦知名醫院受訓，以及計畫於拉賈斯坦邦建立5000床位的大型醫院等，又強調今次事件受害人數，比起官方公佈更嚴重：

雖然官方公布的死亡數字是7人，但實際數字應該約有12人。

點擊圖片放大
+4
+3

醫療醜聞｜「冒牌醫生」誇張罪證曝光 

Narendra Vikramaditya Yadav日前於達莫被捕，面臨偽造、欺詐、危害生命及盜竊等指控。被捕前，他更至提交了一份法律通知，要求指控他冒充的人賠償5,000萬盧比（約455萬港幣）。

點擊圖片放大
+5
+4

警方目前正通過醫學知識測試核實其專業能力，高級警官SpRutkirti Somvanshi表示，Narendra Vikramaditya Yadav可能在該區域行騙長達7、8年，其手機、平板電腦及電子郵件均顯示身分偽造。當局相關部門現已下令全面調查此案，並檢討醫療系統漏洞。

醫療醜聞｜多年前曾涉嫌醫死8名病人

報道指，Narendra Vikramaditya Yadav欺詐行為已非首次，過去他曾於恰蒂斯加爾邦的阿波羅醫院（Apollo Hospitals）執刀，涉嫌導致8名病人死亡，當時調查已指向其偽造的MBBS學位。

印媒《NDTV》就事件深入查，發現Narendra Vikramaditya Yadav所提供的醫學資歷全部造假，此外更涉嫌盜竊醫療設備，達莫醫院指控他竊取價值50至70萬盧比的便攜式超音波心動圖儀，閉路電視錄影顯示他帶著裝有該設備的行李箱離開。

資料來源：IndependentNDTV

相關內容

假冒醫生｜19歲女穿白袍扮醫生睇症 幫患者注射不明液體全程無人知

假冒醫生｜女子假冒醫生診症開藥 1年後被揭穿身份下場曝光

假冒醫生｜男子睇片自學做手術假冒醫生 幫18歲少年切睾丸變性囚3年半

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

醫療事故｜救護車去錯地方白等8小時　病人錯過黃金治療時機失救身亡
15:47 2024/10/25
醫療事故｜救護車去錯地方白等8小時　病人錯過黃金治療時機失救身亡
醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術 醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡
12:36 2024/11/14
醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術 醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡
醫療事故｜醫生做截肢手術「鋸錯腳」　48歲男病人恐雙腳全失：希望是惡夢
13:55 2024/11/18
醫療事故｜醫生做截肢手術「鋸錯腳」　48歲男病人恐雙腳全失：希望是惡夢

你可能感興趣

醫療事故｜救護車去錯地方白等8小時　病人錯過黃金治療時機失救身亡
15:47 2024/10/25
醫療事故｜救護車去錯地方白等8小時　病人錯過黃金治療時機失救身亡
醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術 醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡
12:36 2024/11/14
醫療事故｜兩孩媽媽做縮胃手術 醫生誤割破動脈致大量失血心臟驟停亡
醫療事故｜醫生做截肢手術「鋸錯腳」　48歲男病人恐雙腳全失：希望是惡夢
13:55 2024/11/18
醫療事故｜醫生做截肢手術「鋸錯腳」　48歲男病人恐雙腳全失：希望是惡夢
健康問題 公立醫院 手術 罪案 偽造 罪行 醫生

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽