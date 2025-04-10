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照顧者辛酸丨父親中風後性情大變曾互毆44歲女星憶爸爸「孤獨死」　爆喊自責10年走不出來

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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【林可彤/中風/孤獨死】現年44歲的台灣女星林可彤，近日於當地綜藝節目分享人生最大的遺憾，她回憶20年前某日，55歲父親突然中風，作為長女的她頓時要肩負照顧責任，而雙方曾經常爭吵，甚至大打出手，最令她自責的是，那年的中秋節她因怕塞車，沒有回家見父親，最終錯過見父親最後一面，她直指曾因此整整10年陷入痛苦之中。

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Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

林可彤於節目《女王大人》分享人生最傷感的生離死別經歷，回憶起其亡父。她指有天，她回家時，突然發現父親的言行變得非常奇怪，如突然只穿剩內褲，說話又奇怪，她於是帶他看醫生，證實55歲的父親竟然中風了。她原以為自己之後要無止境地去照顧父親，卻想不到父親之後短短半年便離開人世，令她不禁淚灑當場。

林可彤又提到，當時只有25歲的她為了讓父親有較好生活，因此需要拼命地出外工作。父親過世前的中秋節，她亦因為怕塞車，於是沒有回家見他，只打電話告訴對方節日過後才回家。豈料，沒幾天她的父親就獨自在家中離世，錯過見父親最後一面的她回憶起往事時，亦不禁即時悲從中來: 

爸爸走了大概10年，我都一直走不出來。

林可彤除自責自己忙着賺錢沒有花時間陪伴父親之外，又提到父親過世前，她仍然經常與父爭吵，雙方甚至大打出手，她甚至試過叫父親滾出家門。父親的離世，令她相當內疚，她指自己過去經常夢到父親，而且看到他過得很不快樂。直到，多年後的某天她夢見父親來向她告別，之後就往一個光明的地方走去，才總算讓她釋懷：「我相信他去更好的地方了！」

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喪親一年症狀持續恐患PGD

喪親之痛難以言語，但假如長時間無法做悲痛中抽身，恐會出現情緒疾病。沈君豪醫生曾接受訪問表示，延長性哀傷疾患最容易發生在至親驟逝或非自然死亡的情況下。對於診斷的準則，如成年人在喪親一年後、兒童或青少年在喪親6個月後，兩者在接受診斷前最後一個月仍每天出現至少以下3種症狀，則有機會患上延長性哀傷疾患：

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如發現親人持續出現上述症狀及情況，沈君豪醫生建議應盡快帶同親人尋求專業人士協助。

中風危機｜腦中風4大先兆

本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

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中風危機｜中風「120」口訣

臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，越早接受治療，越能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

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