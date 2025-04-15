校園直擊｜道教青松小學引入韓國高科技　助學生改善情緒提高專注力

位於屯門的道教青松小學，一直以關愛文化和全人教育見稱，除了培養學生的學術能力，更重視他們的情緒健康。為應對小學生日益增加的情緒挑戰，校方於本學年首度推出先導計劃，引入韓國高科技情緒管理系統，為學生、教師及家長提供非入侵式腦電波掃描、數據分析、評估、冥想音頻及腦神經反饋訓練等，旨在提升休息放鬆、人際關係及抗逆力，促進整體精神健康。

道教青松小學｜屯門口碑載譽關懷校園

道教青松小學已紮根屯門區超過40年，是香港青松觀主辦的首間政府津貼小學，座落於山景邨，深受區內外家長歡迎。學校秉承「尊道貴德」的校訓，除重視學術發展外，校長梁卓賢更強調學生的身心靈健康，持續投入資源改善學生的精神健康狀況。學校根據學生的成長需要及特質，與輔導人員、教育心理學家及社工合作編定教學內容，旨在培養學生珍惜生命、尊重他人，並在逆境中保持正面的人生態度。

▲ 道教青松小學紮根區內逾40年，深受家長歡迎。（相關機構提供）

道教青松小學｜重視家校合作 促進善意溝通

梁校長積極運用多方資源推動情緒健康教育，早於教育局推動的「4Rs精神健康約章」，已與非牟利機構合作，透過「JUST FEEL感講計劃」為師生及家長提供善意溝通和情緒管理培訓，營造互相關愛的校園文化。此外，學校亦參與「匡懷（慈善）基金」，為努力不懈的學生提供資助，令最有需要的學生能受惠，讓有需要的學生得到關愛和希望。

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道教青松小學｜高科技調節腦部學習及情緒管理 提升學生精神健康

為進一步推動新一個三年學校發展計劃，梁校長首度邀請尚智腦科學評估及訓練中心合作，進行先導計劃；通過韓國先進科技「腦波儀」，提升學生、教師及家長的情緒健康，特別針對部分有特殊學習需要的學生，改善情緒問題。

尚智腦科學評估及訓練中心由2019年運作至今，已為逾一萬名學童提供服務，成效顯著。其腦電波收集及分析運用腦神經反饋技術（Neurofeedback），透過佩戴腦電波收集儀檢測腦部活動，再生成腦電波掃描圖（Electroencephalogram, EEG），專家會根據數據進行分析，提供即時報告，並設計針對性的訓練方案，幫助學生提升專注力、情緒調控及自我調節能力。

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道教青松小學｜師生參與評估訓練 共同提升情緒健康

先導計劃會通過講座，讓教職員及家長認識系統原理及運作，讓數據反映事實，然後透過檢測、評估及訓練，如冥想音頻等活動，能有效加強同學、師生以及家庭成員之間的關係，促進休息放鬆、人際關係及抗逆力，提昇整體精神健康。完成家長講座、學生評估、個別家長面談以及軟件使用教學等多項內容，讓師生和家長在短時間內了解腦電波評估的原理和應用。老師更可親身體驗檢測過程，進一步理解「腦波儀」的運作。學校期望透過此計劃，幫助教師更深入地了解學生的注意力和情緒狀態，從而調整教學策略，提升課堂效率，同時也能改善自身的情緒，減少教學壓力。

道教青松小學｜專注力及情緒穩定提升 投入學習氛圍

透過首階段先導計劃，有家長反映學生在完成多次訓練後，注意力和學習效率均有所提升；另外有家長分享，孩子能更專注地溫習，甚至能重述課堂上老師講授的內容，這在過去是從未出現過的現象。此外，孩子在做功課時能更專心，所需時間也大幅縮短，與家人和同學的互動也比以往更頻繁，例如主動與媽媽分享校園生活、與同學交流更多、表達感受更自然；部份有特殊學習需要的學生，在情緒控制方面明顯變得穩定。

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參與先導計劃的學生對訓練過程感到新奇，例如有學生喜歡透過聆聽煙花爆炸聲來提神，或在進行射箭遊戲時提升專注力，並希望能加入更多類似的遊戲元素。此外，一名有特殊學習需要（SEN）的學生經過數次訓練後，專注力及情緒穩定性均有明顯提升，能更持久地投入課堂學習，進一步證明了腦神經反饋技術對提升學生學習成效和心理健康的幫助。

在總結這次先導計劃時，梁卓賢校長再次強調學校對學生情緒管理的重要性。他指出，隨著學習壓力和社會變化，學生面臨的情緒挑戰日益增加，學校有責任為他們提供適切的支持和訓練，幫助他們在面對困難時，能保持穩定的心態。梁校長期望，透過結合高科技與教育心理學，不僅提升學生的專注力和學習表現，更能促進自信心與人際關係，使他們能在生活和學習中建立積極、正面的態度。

他進一步表示，學生的情緒健康對於其整體發展至關重要，因此學校將持續優化相關課程，並與家長緊密合作，共同培養學生在逆境中保持堅韌、積極的人生觀。梁校長相信，這不僅有助於學生在校內表現更加出色，更能讓他們在未來人生道路上以自信和從容的態度面對各種挑戰，實現全面發展。

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