2025預言｜泰國預言家精準預測緬甸地震爆紅　批日本呢個月火山爆發香港會出現海嘯？

▲ 泰國預言家Plai預測香港會出現地震！

【泰國預言家/2025預言/香港地震/日本火山爆發】緬甸上月底發生7.9級大地震，泰國預言家Mor Plai早於去年12月已精準預測到今年3至4月緬甸會發生大地震，並講明會波及鄰近的泰國曼谷，最終Plai因預言成真而爆紅。近日她接受旅遊達人胡慧冲訪問，就直指日本將有火山爆發，而香港亦會出現地震！

自從批中緬甸地震波及曼谷後，Plai過往的預言也一一被製作成影片合集，發現她的預測準確度極高，現時除了在泰國幾乎每天都有她的預言報道外，不少外國傳媒或自媒體也爭相採訪Plai，日前香港移居泰國旅遊達人胡慧冲就邀請到Plai受訪，而且採訪地點是Plai的豪宅！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

2025預言｜Plai指泰國將出現嚴重水災

胡慧冲在自家YouTube頻道分享採訪Plai的影片，他指Plai的豪宅很漂亮，門外有大泳池，屋內有神壇供奉不同神佛，而Plai在接受媒體訪問前，會先向神佛上香，希望得到預知靈感。

最新影片推介:

胡慧冲問到泰國之後還會有水災或地震嗎？Plai坦言泰國將出現嚴重的水災，而且影響力比3月地震時的影響更大，尤其是清邁較為嚴重，曼谷也會有影響，她又奉勸大家看大型演唱會要小心，因為會有衝突場面，繼而有人受傷。Plai又直指泰國會再發生一次地震，但這一次不會有大廈倒塌，亦不需要疏散人群。

同場加映：香港海嘯10大網民最讚同避難所

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

2025預言｜批香港會出現地震

由於曼谷曾被不少人視為全球8個不會地震的城市之一，但緬甸上月28日發生大地震，曼谷卻受到波及兼有大廈倒塌，令人驚訝！不少人開始將香港與曼谷相比，有專家指出，香港未來亦有可能出現地震，甚至是海嘯，胡慧冲表示港人最關心這個問題，不過Plai就向港人大派定心丸：「望到香港沒有什麼大問題，相對來說很安全，沒有大型地震和海嘯。」聽到Plai這樣說，胡慧冲拍拍心口表示安心了，Plai隨即補充：「香港會地震，但不是大震，亦沒有樓宇倒塌。」

同場加映：日本火山爆發6大潛在影響

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

2025預言｜日本將有火山爆發

早前Plai接受其他媒體訪問時表示，見到有國家今年7月會有火山爆發，如果7月不爆發的話，8月也必定會爆，甚至有泰國人因去看火山而喪生，而她形容的國家不難令人聯想到是日本，甚至很多人已解讀為日本的富士山爆發，再加上日本預言漫畫家竜樹諒（Tatsuki Ryo）於1999年出版的漫畫《我所看見的未來》，曾提及關於今年7月5日日本會發生毁滅級地震，令不少人感恐懼。

2025預言｜日本漫畫家11大預言應驗7.5個 2025恐發生超級地震波及香港？

但Plai今次接受胡慧冲訪問，就表示自己並不是講富士山，而是一座海底火山會爆發，但毀滅性沒有「日本311大地震」般嚴重。網民紛紛留言指香港始終是福地，沒事就好，並祝福日本、泰國平安。

相關內容：

緬甸地震︱泰國命理師去年精準預言緬甸大地震影響曼谷 其中1個預言與7月日本災難吻合？

日本地震預言｜富士山若爆發恐5億噸火山灰籠罩東京 史載爆發前有1徵兆【附火山爆發6大影響】

日本地震｜南海海槽地震海嘯恐襲港 網民1人1個最安全避難所 呢個位置最估唔到

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】