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子癲前症｜曾歷流產之痛誕二胎　梅根驚爆產後患極罕見隱疾　醫生：可致母嬰雙亡【附醫生拆解】

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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梅根與哈里王子育有2孩。（IG@meghan）

【哈里／梅根／罕見病／產後】英國哈里王子與妻子梅根育有2孩，一家四口現時定居在美國。近日梅根在她全新Podcast節目中，驚爆自己產後患上極其危險的隱疾，坦言當時身心同承受巨大壓力。本港有醫生拆解此病症，病情嚴重恐怕會導致母嬰雙亡。

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哈里梅根｜自爆產後患罕見重症　首談險況：非常可怕

43歲梅根（Meghan Markle）近日在其與Lemonada Media合作的全新Podcast節目《一位女性創業家的自白》，於周二（8日）首播中，驚爆自己在產後曾患上極罕見且危險的「產後子癲前症」（postpartum pre-eclampsia），又稱妊娠毒血症，情況一度危急。

梅根在節目中形容該病症「極度罕見且可怕」，並透露當時雖身體承受巨大壓力，仍強撐照顧小朋友，但未說明是哪一次懷孕後發病：

外界看不到你的痛苦，但你必須堅持下去。

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哈里梅根｜曾歷流產之痛

梅根與丈夫哈里王子在2020年退出英國皇室，移居美國洛杉磯，育有5歲兒子Archie及3歲女兒Lilibet。梅根分別在2019年和2021年懷孕，兩胎之間曾經歷1次流產之痛。據《紐約時報》報道，當年梅根正在幫兒子Archie換尿片，突然感到腹部一陣劇痛。經歷這種「無法忍受的劇痛」並不尋常，她亦猜測到事情的結果：

我抱著兒子跌倒在地板上，哼著搖籃曲讓我們倆都保持鎮定，歡樂的曲調和我當時感覺到的一切是很大的反差。當我緊緊抱著大兒子的時候，我知道我正在失去我的第二個寶寶。

妊娠毒血症｜5大典型危殆症狀

據子癲前症基金會資料，此症多發生於產後7天內，最長可延至6周，症狀包括劇烈頭痛、視力模糊、嘔吐及四肢腫脹。英國國民保健署（NHS）警告，若未及時治療恐引發抽搐、肝衰竭甚至中風。

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妊娠毒血症｜此病突如其來無先兆

本港婦科醫生方秀儀接受TOPick訪問時表示，子癲前症又稱為妊娠毒血症或前兆子癎，是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，多病發於懷孕中、後期或剛生產後。她指出，這個病多數突如其來，沒有任何先兆。

方醫生解釋，妊娠毒血症影響全球約2至8%的孕婦，本港約每1,000名孕婦，就有一人患上嚴重的妊娠毒血症。另外，若孕婦患有糖尿病、血壓高、紅斑狼瘡症，或者孕婦較為肥胖，會屬於高危一族。

妊娠毒血症｜嚴重可致母嬰雙亡

婦產科專科醫生黃潔華曾接受TOPick訪問指出，嚴重的妊娠毒血症，會對母嬰造成長遠影響。由於胎盤功能變差，胎兒可能有生長遲緩、羊水過少問題，出現早產、胎盤剝離甚至胎死腹中的情況。至於孕婦，妊娠毒血症會增加出血性中風（爆血管）的機會，引發子癇（痙攣，俗稱發羊吊），令母嬰因缺氧而危及性命。生產時會增加大出血的機率，更會出現HELLP症候群，即溶血性貧血、肝功能上升和血小板不足，導致肝、腎、肺和心臟衰竭，甚至死亡。

妊娠毒血症｜9大高危族群

有妊娠毒血症病史的產婦，日後會比一般人有較高風險患上心血管疾病，如高血壓、中風、心肌梗塞、或心臟衰竭等。以下歸納9大高危族群容易患上此症：

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妊娠毒血症｜治療方法

針對妊娠毒血症，黃醫生解釋，雖服用藥物可幫助穩定血壓，但分娩才是最終根治的方法。婦產科醫生會視乎母嬰的健康狀況及胎兒的週數，決定孕婦何時適合分娩。如病情穩定，醫生會儘量控制病情直到34至37週後才分娩，讓胎兒有更多發育時間，增加存活率。若妊娠毒血症病情嚴重，用藥物穩定血壓後，需立即分娩。 

若是懷孕不到35週，醫生會先給予類固醇，促進寶寶肺臟成熟，減低早產兒併發症風險及死亡率。孕婦生產前後，均會給予硫酸鎂，作為神經保護藥物，以預防癲癇發作；並給予降血壓藥物預防中風。

黃醫生指，通常患者在生產4至7日後情況已經好轉，約6週後就能康復。不過，有些婦女會在產後才出現妊娠毒血症，因此建議在坐月期間亦要定時量血壓。

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