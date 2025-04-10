癌症治療｜消防員勇抗4期肺癌4年轉移腦膜　莫樹錦含淚不忍直視病人：無限無奈

▲ 莫樹錦：有限能力只會帶來無限無奈。

【莫樹錦／肺癌／癌症治療／免疫治療／標靶藥】消防員有消防員型格，高大黑實，穿起短袖T恤更顯見那粗壯二頭肌三頭肌。阿偉便是這樣子的消防員，起碼這是四年前模樣。

確診四期肺癌，沒有常見的EGFR突變，而是罕見也棘手的HER2 Insertion，一綫治療惟有是化療加免疫治療。對壯健的阿偉一點難度也沒有，每次覆診仍帶着微笑和粗壯手臂來見醫生，可惜好景維持不足一年。咳嗽隨着腫瘤像洪水猛獸般侵蝕病人，幸好當年正好有新藥登場，Enhertu是種抗體藥物複合體（Antibody-drug Conjugate, ADC）的藥物，針對靶點HER2的單株抗體（Monoclonal antibody）是導彈，而彈頭就是強力的化療藥物，能精準對付癌細胞，便能大大減少副作用。對阿偉來說，這絕對是救星，不足幾個月，他已能帶家人去日本滑雪。

阿偉生命力強，但癌細胞絕不是省油的燈，再次復發，再次用上不同治療，每次都有點成績，但效用時間一次比一次短，四年過去，醫生開始江郎才盡。

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絕望之際又有新藥，BAY 2927088仍在研究階段，幾經辛苦才能讓他試藥，肺X光不出兩個月已大有改善，可惜新年後因神志不清入院，確診腦膜轉移。

消瘦的阿偉坐在輪椅，臉上仍掛着微笑，昔日的壯健已隨風而去，醫生痛苦地告訴他們已找不到解決方案，離開時，他握着醫生的手說感謝，這刻只能轉開視綫，因不想病人見到醫生淚水。

有限能力只會帶來無限無奈。

全文刊於《經濟日報》，原題為「無限無奈」