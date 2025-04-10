的士車隊｜陳美寶：積極籌備統一Call車平台　料年內向提交規管網約車平台立法建議

▲ 運輸及物流局局長陳美寶。（資料圖片）

政府早前發出5個的士車隊牌照，惟現時只有2支車隊以「試運」模式運作。在立法會特別財委會，有議員關注當局會否投放更多資源協助車隊提升市民體驗，及會否調整網約車合法化管理框架。當局回覆指，政府會積極協助的士車隊，就網約車平台的規管亦沒有鬆懈。

選委會界議員吳傑莊表示，距離5支的士車隊7月前運作的「死線」只有約3個月，引述報道指目前試運的車隊，在繁忙時段仍叫不到車，問當局會否投放跟多資源協助車隊提升市民體驗，及會否調整網約車合法化管理框架。

運輸及物流局局長陳美寶表示，智慧交通基金協助車隊發展或落實科技設施，並在重要關口包括機場預留上落客點。當局希望車隊除了有各自平台，能設統一平台，方便市民叫車。

她預告，政府正這方面積極籌備中，希望當車隊落成時能夠在這方面進一步惠及市民。至於規管網約車平台，陳美寶稱沒有鬆懈，正積極朝著目標今年內將立法建議向立法會介紹。

另外，新一份財政預算案提到，將檢視各政府隧道及主幹道的收費。實政圓桌議員田北辰表示，三條過海隧道分別賺5.3億至6.7億，如按用者自付、收回成本原則，將需大幅減價，惟港島區將嚴重擠塞，認為需保持目前收費水平；而大老山隧道及獅子山隧道每年賺錢，在已收回成本情況下，建議在非繁忙時間減價或免費。

陳美寶指，希望在第二季內向交通事務委員會全面論述隧道和主幹道收費政策和考量，希望能通盤考慮和兼顧四大原則，包括交通管理、用者自付、公交優先以及效率優先。

她又說檢討隧道收費要全盤考慮，其中香港仔隧道及城門隧道已34年無調整收費，政府會重點審視，希望達至用者自付，收回成本原則。

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