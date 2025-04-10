劉德華演唱會︱劉德華巡唱花絮曝光坦言最擔心健康　演出受傷後治療情況首公開

▲ 劉德華巡唱花絮曝光。

【劉德華 / 巡迴演唱會 / 四大天王】劉德華自去年7月份開始至今年1月，先後在13個地方舉行了72場《今天 is the Day劉德華巡迴演唱會》，歌聲響遍各地。由上海站作序，到香港紅館舞台的終站。

舞台前，觀眾看得精彩，拍案叫絕，舞台後，更別有一番風光。攝影隊將華仔由籌備開始到第72場的精彩花絮輯錄成5集，每集大約15至20分鐘。

由4月9至17日，在抖音頻道每2天播出1集，讓大家透過這一幕又一幕的精華片段，感受到華仔今次開騷背後的心情，和幕後的花絮點滴。而昨天首播後反應熱烈，來自各地不同的fans從首度曝光的紀錄片中，更加感受到華仔這演唱會台前幕後的魅力。

劉德華演唱會︱華仔闊別6年回歸紅館舞台 梁詠琪感動聽《情深的一句》超感動

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

劉德華演唱會︱今年最好的禮物

這5集的幕後紀錄片裡，可以看到華仔由第一天為演唱會開會到上台開騷的實況，過程中包括：跟健身教練鍛練體能、開騷前的心情、排舞練歌的過程、為何用了《今天is the Day 》作為演唱會主題名稱？為何每天都要親自挑選台上的舞衣？與各單位的努力磨合，甚至在台上發生小意外後，包紥傷口的畫面等等，更珍貴的是來自不同地方的fans道出他與華仔一段又一段的動人故事，這一切都記載在紀錄片中。



華仔坦言，由排練的第一個晚上開始，他已感覺到演唱會一定會成功，唯一讓他擔心的是健康。

由上海到香港，每一晚都很享受與大家相聚的3個小時，也是每天最開心的時刻，樂在其中。經過72場的演唱會後，讓他深深感受得到大家對他再三的肯定，他滿心喜悅的說：「我真是一個歌手了。有媒體朋友讚賞我這麼多個演唱會中，《今天》是我唱得最好的一個演唱會，這所有的讚美和肯定，對我來說是今年我所得到的最好禮物！」

劉德華演唱會丨巡唱再生意外 華仔踩空跌倒差點直插入台底

劉德華演唱會丨3粉絲唱作導 《愛華一萬年》MV應援 華仔：約定70歲再站台

劉德華演唱會丨華仔月初上海站險從4米高台墮地 廣州個唱舞台搖晃發出巨響

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】