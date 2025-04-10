新冠病毒｜學校、院舍新冠個案上升　關日華呼籲市民盡快接種疫苗

▲ 亞洲兒童傳染病學會主席關日華表示，每日都有感染新冠的病童入院，顯示感染基數開始增多。（資料圗片）

新冠病毒隨本港進入春夏季而轉趨活躍，過去一周學校和院舍新冠個案數字明顯上升，有傳染病科醫生指每日都有感染新冠的病童入院，顯示感染基數開始增多，呼籲市民盡快接種疫苗接種新冠疫苗，減低感染後出現重症和死亡的風險。

根據數字顯示，於3月30日至4月2日的4日內，在學校及院舍出現新冠病毒的個案共有5宗，共有40人受影響，較之前一周只有1宗個案及3人受影響明顯上升。

亞洲兒童傳染病學會主席關日華表示，兒童感染新冠可能出現多種急性和罕見併發症，包括嘶哮症和兒童多系統炎症綜合症等。雖然目前流感病毒個案減少，惟相對其他呼吸道病毒明顯增加，除新冠病毒外，人類偏肺病毒、腸病毒等都仍然流行。

關日華指，有新冠感染個案因嘶哮症而嚴重入院，顯示背後感染基數不少；而由於成年人氣道直徑較闊，感染嘶哮症的機會較低，建議家長如留意到子女懷疑出現呼吸困難情況，應盡快帶同子女到急症室求診。

他強調，長期病患或抵抗力較差的人士，在感染新冠、流感病毒時，病情通常都會比較嚴重，呼籲這些人士應盡快接種疫苗，加強自己抵抗力。

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