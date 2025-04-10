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過渡性房屋｜部分入住率不足5成　何永賢：熱身需時可辦「睇樓團」提高入住率

港聞

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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房屋局局長何永賢。（資料圖片）

政府過渡性房屋計劃，部分入住率不足5成，其中元朗「新田部屋」入住率只有37.8% 、將軍澳「邑庭居」入住率只有48.7%，啟德「啟福居」更只有26.6%。在立法會特別財委會，民建聯陳學鋒關注如何提升入住率。打擊濫用公屋方面，他指去年有154個案取消遷出通知書，當中71個與富戶有關，創近年新高，質疑當局打濫手段是否「過咗龍」。

房屋局局長何永賢解釋指，60%的過渡性房屋輪轉率達100%，使用率相當好，而入住率較低的項目位於新界區，去年下半年才落成，相信要時間「熱身」宣傳，早前部分項目經「熱身期」後，例如元朗東頭「同心村」、博愛江夏圍村，流轉率都超過100%。她提到，營運機構可透過舉辦「睇樓團」，讓有意入住的市民了解情況，提高入住率。

至於打擊濫用公屋，何永賢指，有約15%上訴個案經審理後取消「遷出通知書」，比例與過往相若，個案數量增加，是因早前富戶政策要求約21萬住戶申報。

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何永賢 房屋局 公屋 過渡性房屋 啟德 元朗

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