香港小姐｜40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵　網民指Suki容貌變化大：認唔出

▲ 40歲港姐徐菁遙罕現身被集郵，網民指容貌變化大：認唔出。

【徐淑敏 / 徐菁遙 / Suki / 香港小姐】現年40歲的前港姐徐菁遙Suki（原名徐淑敏），於2009年與年長12歲的富商結婚，婚後育有3女，2014年與TVB解約後逐漸息影，淡出娛樂圈；但不時還會與圈內好友聚會。

近日，極少在公共場合路面的Suki出席宴會時被野生捕獲，網民看過其真實狀態，認為她樣貌相較此前變化大：「都看不出來了」。

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香港小姐｜徐菁遙罕現身被集郵

近日，有人在小紅書以「香港小姐的凍齡秘密」為題上傳影片，寫道：「嫁豪門生3胎，如何保持美麗優雅？有什麼保養秘訣？」並附上「香港小姐、女神優雅、顏值暴擊、逆齡、這是不會輸給年齡的美、年輕好狀態、一起保持年輕、保養、愛美的女性」標籤。

影片見到，徐菁遙身著一襲黑色V領長裙，紮起頭髮，溫柔又不失幹練；佩戴簡單大氣的飾品映襯她十分貴氣；而她的整體狀態亦不錯，皮膚白皙光滑似少女，但較之前圓潤些許。相信她在宴會中十分受歡迎，不少出席者都前來與她合影。

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香港小姐｜網民指變化大到認不出

不過，不少網民留言表示徐菁遙的外貌與此前變化大，甚至認不出，還有人指她與丈夫越來越有夫妻相，「個面形變化好大啊，係咪徐淑敏？」、「怎麼感覺臉變化好大，都認不出來了」、「黑眼圈多咗」、「感覺係年紀上去了，輪廓變得模糊」、「同佢老公成個餅印咁喎」。

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