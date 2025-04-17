健康警號丨青筋浮現是疾病先兆？「1個位置」恐是心臟衰竭　10個部位現青筋藏健康危機

【青筋／心臟衰竭／靜脈血管】身體出現青筋是否與疾病有關？台灣重症專科醫生黃軒指出，身體各部位的青筋可能預示某種健康問題。其中1個部位出現青筋，甚至可能是心臟衰竭的先兆。醫生拆解身體10個部位浮現青筋的原因，並提供改善方法。

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重症專科醫生黃軒在其Facebook專頁上發文分享，當用力握拳時，手背上會顯現藍色紋路，這些被稱為「青筋」的靜脈血管，常常引起健康上的聯想。黃軒指出，靜脈血管的能見度，其實是身體的「天然透視鏡」，其出現主要受到以下5大日常因素影響：

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1. 天生體質

皮膚較薄或白皙者，血管輪廓自然明顯。



2. 脂肪含量

當體脂率低於18%時，靜脈的可見度會大幅提升。



3. 溫度變化

在炎熱環境下，血管擴張可達20%；冷敷15分鐘可改善顯現。



4. 年齡增長

40歲後皮下脂肪減少，血管顯現程度每年增加3%。



5. 職業特性

經常搬重物的人，手部靜脈直徑平均增加0.5毫米。

黃軒特別提醒，若在半年內突然出現靜脈凸起且觸感有硬塊感，建議及早就診檢查。

健康警號丨身體10個部位現青筋警示

黃軒指出，身體各部位分別上肢、頭頸、軀幹或下肢，身體不同部位的青筋可能代表不同的健康警示：

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1. 上肢

手背：血管浮凸可能反映腰椎長期過勞，常見於久坐的上班族。

指節：指節青筋明顯，與末梢循環不良有關，特別是40歲以上。

掌心：靜脈網擴張可能暗示消化系統機能異常。

2. 頭頸

太陽穴：收縮壓超過140mmHg時，血管突出的機率增3倍。

舌下：靜脈曲張是心血管疾病風險指標，需定期檢測膽固醇。

頸靜脈怒張：脖子上常常有青筋凸起，稱之為頸靜脈怒張。頸靜脈是右心房的壓力象徵，凸出可能表示心血管的靜脈壓增高，這可見於心臟衰竭、肝硬化/腫大及上腔靜脈血液回流受阻等疾病。

3. 軀幹

胸前：靜脈顯露可能與荷爾蒙失調相關，女性經期前更明顯。

腹部：正常情況下，腹壁靜脈較深，青筋不常顯現。但當發生肝硬化、腹水、腹腔內腫瘤壓迫臟器時，門靜脈和下腔靜脈會出現血液回流受阻，腹壁淺靜脈血管會膨脹，出現粗壯、扭曲的青筋。

4. 下肢

膝後下肢：靜脈擴張常見於關節炎患者，建議進行關節活動度檢測。

小腿：教師、櫃員等久站族群年發生率達15%。

黃軒表示，這些靜脈曲張在中老年人群中比較常見。表層血管像蚯蚓一樣曲張，明顯凸出皮膚，呈團狀或結節狀。若沒有及時治療，可能破潰、出血、感染，形成血栓，最終導致老爛腳，甚至肺栓塞。

健康警號丨3個方法預防青筋顯現

黃軒建議，若想避免青筋顯現，可採取以下3個日常保養措施：

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1. 簡易自測

每月拍攝四肢靜脈狀態，觀察變化。

2. 調整生活

每小時進行3分鐘的踮腳運動，以促進血液回流。洗澡時可交替使用冷熱水沖洗四肢，以改善血管功能。

3. 求醫時機

若靜脈周圍出現褐色沉澱或皮膚潰瘍，應立即就診。

黃軒強調，靜脈顯現程度如同「身體的晴雨表」，應理性解讀，無需過度緊張。專家建議，30歲後每年可進行「血管彈性檢測」，如踝肱指數測量，並結合規律運動與均衡飲食，才能有效保護血管健康。他提醒，流動順暢的血液比可見的青筋更為重要。

資料來源：重症專科醫生黃軒

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