健康減肥︱營養師拆解3個瘦身成功關鍵　每周減重不宜超過4磅

▲ 營養師拆解3個瘦身成功關鍵，每周減重不宜超過4磅。

【減肥方法／減肥藥／益生菌／營養師】初夏已啟動，姊妹們急急要趕上減肥瘦身的尾班車，趕緊收起多餘的脂肪，為迎接船P、小背心和短褲作最後衝刺！

今日給大家三個瘦身成功關鍵，你做到了嗎？

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一、耐性：我們的身體都有為了生存的調節機制，去維持原來體重。通過使用減肥藥挑戰身體，或是強迫自己捱餓，身體的防禦機制便會開啟，或許達到了很短暫的瘦身效果，但體重最終會反彈。瘦身成功的關鍵是要保持耐性，並讓身體慢慢地調整生理體重調節系統。

從一個完善而長遠的瘦身策略來看，每周減重超過四磅是不明智的。在減肥的過程中，起初數周體重下降的速度會比較快，此後體重目標應以每周一至兩磅的速度遞減。

二、正確方法：很多減肥者都說已經很努力做運動，體重還是減不下來。事實上，減肥三分靠運動，七分靠飲食。運動可以協助瘦身，但仍要管好你張嘴。保持健康的腸道，可讓食物吃進來需要提取的營養素盡快吸收，需要踢走的毒素盡快排出。

健康的腸道需要保持腸道益生菌的平衡，發酵食物和飲品，例如酵素飲品、乳酪、納豆、泡菜等，都能提供豐富的益生菌，令腸道愉快。益生元，例如富含膳食纖維的食物，則是供應腸道益生菌的食糧，使它們快樂有活力。

三、分量控制好：在我營養師的字典內，沒有食物是不該吃的，關鍵在於管理好分量。由於每個人體質，新陳代謝，每天活動水平都大不同，所需食物分量也截然不同。

每餐可根據自己一般食量只吃七分飽，建議想減肥瘦身的，提升蔬菜水果佔比為每餐的一半。餘下一半餐點，可選擇以高纖複合碳水拼低脂蛋白質各一半。飲品以清水或花茶為主，不適宜以茶葉茶和咖啡代水。薯片糖果小食，間中派對聚餐，吃一點其實也不會打垮你瘦身計劃的。

祝各位減肥者們，瘦身成功！

全文刊於《經濟日報》，原題為「瘦身的三個成功關鍵」