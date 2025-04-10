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洗黑錢｜招內地人來港開設傀儡戶口　警搗破洗黑錢集團拘4男2女

港聞

撰文： 曾秋文

發布時間： 2 小時前

最後更新： 60 分鐘前

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警方展開「力場」行動搗破洗黑錢集團。（曾秋文攝）

警方展開「力場」行動搗破洗黑錢集團，新界北總區刑事情報組高級督察譚明珠今日（10日）表示，經多月調查鎖定一個涉及中港兩地洗黑錢集團，香港成員會租用荃灣兩個單位，帶同內地人士來港開設網上戶口，並以兩單位則作為藏匿地點。

警方昨日（9日）發現集團2名骨幹成員，在一間銀行以數張提款咭提取大量現金，隨即將其拘捕，搜出17張屬於傀儡戶口持有人的提款卡及現金25萬元。稍後再拘捕一名女子，搜查兩個住宅及工廈單位，檢獲一部點鈔機、2張提款卡、電腦及手機。

新界北總區公眾活動調查組總督察梁綺薇表示，行動至今共拘捕4男2女（19至39歲），當中3人為骨幹成員和3名傀儡戶口持有人，報稱從事攝影、倉務員、侍應和無業。

涉案集團涉及最少46宗騙案，主要為網絡情緣、貸款和投資騙案，發生於2023年6月至2025年1 月，受害人損失約1366萬元。行動中共檢獲共19張提款咭、25萬元現金，凍結兩名骨幹成員戶口中60萬元資產。

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