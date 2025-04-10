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打擊毒品｜警反黑行動拘122人　14歲男生涉與同學製太空油煙彈每粒收$6報酬

港聞

發布時間： 7 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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警方展開代號「猛擊」行動。（曾秋文攝）

警方展開代號「猛擊」行動，打擊黑社會非法活動並拘捕122人，另搗破上水金錢村一個製毒工場，檢獲太空油等毒品，兩男一女涉嫌「製造危險藥物」被捕。

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟今日（10日）表示，行動主要針對黑社會操控的非法場所包括賭博場所和無牌酒吧，拘捕74男48女，年齡介乎14至67歲，包括黑社會骨幹成員。

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另外，探員周二（8日）突擊搜查上水金錢村一個村屋單位，檢獲450克依托咪酯粉末、712粒懷疑太空油毒品煙彈和60公斤香油，以及可以製作太空油毒品的工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅和未使用的煙彈。初步評估依托咪酯粉末可製作2200粒太空由毒品，市是值約100萬元。

被捕3人分別為14歲男子、16歲女子，和18歲男子，3人以往是同學關係，14歲男子是中學生，16歲女子已輟學，均有黑社會背景，而18歲男子是俗稱制毒「廚師」。他們每製作1粒煙彈可收取5至6元的報酬，並準備訓練2名未成年同黨成為「廚師」，全部已被扣留調查。

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