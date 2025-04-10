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星二代尖子｜劉嘉玲罕晒全家福曝光帥氣姪兒　英國名牌學府畢業盼成偉大建築師

升學教育

撰文： 艾維

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

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劉嘉玲跟家人往泰國旅遊，靚仔姪兒再度成焦點。

【劉嘉玲/梁朝偉/星二代】劉嘉玲出名孝順兼疼錫家人，不時帶家人外遊的她近日正於泰國度假，同行除了老公梁朝偉及母親外，弟弟劉嘉勇、弟婦以及姪兒劉兆恩（Jeff）也有同行，劉嘉玲於社交網貼出旅遊照，再度曝光靚仔姪兒。

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現年29歲的劉兆恩Jeff身材高大，全黑造型搭配cap帽，型格十足。劉嘉玲與姪兒Jeff感情深厚，兩人不時相約一起行山、看球賽和high tea，甚至早年曾一同遊法國，予人感覺猶如母子。

此外，劉嘉玲80歲的母親王馥梅雖然已滿頭銀髮，但頭髮濃密且氣色極佳，網民紛紛讚嘆她看起來完全不像80歲。

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劉嘉玲姪兒｜亮相綜藝節目

劉嘉玲與姪兒Jeff曾一同亮相綜藝節目《出發吧路即旅行》，同場嘉賓還包括上山詩納的女兒Hilary。節目中，當被問及未來目標時，身為建築師的Jeff分享了自己的想法：「因為我行業的關係，我需要不停地看、不停地學，然後把每個國家或每個城市的文化氣息融入到我們的項目裡面，讓大家有更舒適的生活環境。」

作為姑媽的劉嘉玲即給予建議：「我覺得你們這個行業，不僅僅是融入，還要創新啊！要比別人先走一步，開放自己的思維去接納更大的世界。」她以自己的人生智慧鼓勵姪兒，足見劉嘉玲對Jeff的重視。

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劉嘉玲姪兒｜擁建築師牌照

Jeff可說有樣有學歷，2017年，他畢業於英國著名的諾定咸大學（University of Nottingham）建築系。當年劉嘉玲親赴英國參加姪兒的畢業禮，更送上一輛寶馬名車作為禮物。面對媒體詢問對姪兒的期望時，劉嘉玲直言，希望侄兒能成為一名偉大的建築師。

目前，擁有建築師資格的Jeff在港工作，劉嘉玲經常帶他出席名流晚宴和品牌活動，疑似希望幫助姪兒拓展人脈，Jeff的事業前景可謂一片光明。

由於嘉玲跟偉仔膝下無兒，故外界指Jeff將是「億萬身家繼承人」，而劉嘉玲跟老公梁朝偉喜愛投資物業，有指二人在港擁至少10間豪宅，總市值約9.2億。

除香港外，劉嘉玲於內地多處有房地產，包括北京、蘇州、上海等，故她受訪時被問擁有8億身家時，她霸氣稱絕不止於此。

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劉嘉玲姪兒｜被譽為全英最美校園之一

Jeff就讀的諾定咸大學（University of Nottingham）於最新的QS世界大學排名中位列全英20大，為英國最受歡迎大學之一兼海外留學生熱門之選。

諾定咸大學創立於1881年，1948年正式成為英國國立大學，現時是羅素大學集團（The Russell Group）的一員，現時在中國寧波和馬來西亞亦設有分校。諾定咸大學是英國面積最大的大學之一，亦被讚譽為全英最美的校園之一，有傳統歷史建築及現代化高科技設施兼備。

據學校網頁資料顯示，於2025/26年，國際學生每年學費由23,000鎊（約22.9萬港元）至約46,700（約46.6萬港元）不等。

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