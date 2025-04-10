新手爸爸｜蕭正楠餵奶抱B致周身酸痛　日做30分鐘運動保持體力

▲ 蕭正楠成為品牌代言人

痛症及按摩油等中藥油產品「金波士」，30年來首次選用人氣演員及歌手蕭正楠成為品牌代言人，希望推廣至更廣泛的顧客層面。剛成為新手爸爸的蕭正楠為品牌拍攝全新的廣告，並於全新電視廣告片中一展歌喉。

新手爸爸後Edwin透露近況：「當初我以為BB會好輕，但最近翠如話我知我背脊厚咗，可能係呢幾個星期餵奶、抱BB，有時候同一個姿勢維持太耐，不知不覺身體唔同部位都會酸痛，呢個係我最近嘅一個體會，湊BB真係會周身酸痛。相信之後BB越嚟越重，痛症會更加明顯。」

拍攝廣告的前一天，Edwin與媽媽見面，媽媽表示知道這個品牌。「好多長輩都識得呢個品牌，我知道有中藥成份係藥油裏面浸泡而成，變相我更加對呢個產品有信心。特別是『金波士降龍十八虎蛇腰頸椎坐骨痛特靈』選用真材實料，而且滲透力強，真係好快見效！我哋演員之間成日會互相交流一啲好用嘅產品。」

Edwin每日會花30分鐘做運動，特別着重拉背肌的動作，避免因為抱嬰兒而寒背。Edwin深感此廣告來得正合時，金波士產品絕對可以幫助Edwin舒緩痛症。被問到拍劇和照顧小朋友哪樣比較疲累時，Edwin稱兩樣花費的體力是不同，對着小朋友更加是打醒百份之二百的精神，就算小朋友一個細微的動作，例如打思噎、大聲哭、吐奶，便會感到很緊張，有時還會自責自己做得不夠好，心情起伏很大。

Edwin不只是二十四孝爸爸，更是二十四孝老公，當太太身體有痛症的時候，他負責幫太太推藥油。

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