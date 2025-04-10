中大尖子︱33歲前TVB主播轉行教書城大做講師跳槽教大　升呢為副課程主任

▲ 現年33歲的前TVB財經主播孫雪祺城大跳槽到教大。

【孫雪祺/TVB新聞/】好多TVB新聞小花離巢後都有更好發展！現年33歲的前TVB財經主播孫雪祺（Gigi），2023年8月宣布離巢後轉做城大大學講師，其後再轉到教育大學任職，更升呢成為副課程主任，她更將在教大教書的照片分享上網，Gigi讀書成績很好，內地高考獲599分，可以說是學霸。

最新影片:

孫雪祺畢業於上海師範大學英語系學士及香港中文大學新聞系碩士，曾擔任東方衛視實習生，之後於2015年至2017年成為亞太第一衛視記者。

2018年孫雪祺正式加入無綫（TVB）新聞部，初時做國際新聞為主，其後再轉去財經組，亦有兼任天氣主播。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

學霸主播︱跳槽教大升職

孫雪祺原本在城大教本科課程，但她轉職到教大後負責開設新媒體和社交媒體文學碩士課程，早前她更返母校上海師範大學演講，之後又到另外兩間大學演講，除了介紹課程之外，亦有分享自身經驗，大受一班同學仔歡迎！

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

學霸主播︱高考599分

她亦十分上進，參加內地主持人大賽，她曾上載自己的學習經歷，山東高考599分，上海讀本科，香港讀研究生，後入職TVB高級主播。她寫到:「【大學講師一周年】從去年開始在CityU教授undergraduate課程，到之後在EdU從零開始，和各位教授同事們，一起開設建校以來，首個傳媒類的Master課程，期間收穫頗豐。寫過幾萬字的course outline和proposal，還第一次換個身份到內地各大院校宣講，總結這一年多來，自己學習和進步簡直是『神速』，雖然距離想要達到的目標還有一段頗長的距離，但幸運地是我還在路上，繼續努力呀！」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

孫雪祺畢業的上海師範大學（Shanghai Normal University）是一所綜合性重點大學，位於中國上海。它以文科見長，並具有教師教育特色，涵蓋文、理、工、藝等多個學科領域。學校設有多個本科和研究生專業，並與多個國家開展合作辦學課程。如

相關新聞:

尖子透視︱《奪命》「子瑜」喊戲演技爆發英文朗誦兼舞林高手 「安仔」鋼琴尖子屢獲國際獎項

香港網球一哥｜黃澤林揚威邁亞密網賽創香港最佳成績 男拔尖子棄哈佛史丹福入讀港大商科

尖子透視｜小二來港不懂粵語兼26個英文字 堅毅女生入辯論隊磨練從包尾考上頭3名

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】