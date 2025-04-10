小一入學2025｜王錦輝中小學5.10小一開放日　網上驚現黃牛飛要呢個炒價？

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學將於5月10日舉行小一開放日，網上驚現黃牛飛要呢個炒價？

【小一入學/王錦輝中小學/直資學校/開放日】著名一條龍直資學校香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），將於5月10日舉行2026/27學年小一入學開放日。不過校方首次發現，有人竟在網上放售「黃牛飛」，將本來免費入場的開放日門票，以這一高價售賣。校方表示，已將事件知會教育局，並提醒家長切勿以身試法。

最新影片推介：

位於沙田區的王錦輝中小學，以推行12年一條龍直資模式辦學，小學部每級設5班，因有小學直升中學優勢，沒有呈分試壓力。學校擁有劍橋國際小學課程認證，通過世界級課程培養學生的英語、數學、科學技能及理解力。該校創校近20年，一直深受各區家長愛戴，不少人願意跨區上學。本學年本地課程及國際課程學費，分別為44,800元及50,320元，分10期繳交。

王錦輝小一申請｜平均47人爭一小一學位

每年的小一入學申請競爭非常激烈，王錦輝中小學高級副校長兼小學部總監李家榮回覆TOPick查詢時透露，近年每年都收到約7,000份申請150個小一學位，即平均47人爭一位。明年9月入學的小一入學開放日及講座，將於5月10日舉行，昨日開放登記1小時已迅速爆滿。李家榮透露，

昨日（9日）錄得超過2.3萬人次登入系統，當中逾3,000個家庭（包括2位成人及1位學生）成功登記。

▼ 點擊圖片放大

王錦輝小一申請｜首現開放日「黃牛飛」

不過，校方首次發現有人竟公然在網上放售「黃牛飛」，將本來免費入場的開放日門票，以380元高價售賣，同時，TOPick亦發現有人願意以100元收購有關門票。李家榮表示，已將事件知會教育局，「絕不鼓勵相關行為，大家切勿以身試法，家長若收到入場二維碼時，亦必須了解真偽，否則不得進場」。他補充，即使家長未能在開放日當天到場，稍後亦可在學校網頁了解申請詳細及所需資料。

王錦輝小一面試｜所有申請者均獲面試機會

王錦輝中小學舉行小一入學開放日後，將接受公開報名，所有交齊資料的學生均可參與9月展開的面試。首輪面試會以個人形式進行，不設筆試，校方將從學生的社交、溝通及解難能力、語文程度、有否具有好奇心及積極學習態度等方面評分。「學生在老師的指示下，參與小組活動、完成小任務及簡單生活對答」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

王錦輝小一面試｜小學部總監派面試貼士

表現優良的學生，將被邀出席10月的次輪面試，屆時校方接見家長及學生，家庭可以選擇以廣東話、普通話或英語作答，以深入了解親子關係、希望小朋友在甚麼環境中成長、對小朋友的栽培有甚麼想法、家長對學校的理念等，11月公布面試結果。

李家榮提醒，校方亦會考慮學生的自理能力，例如懂不懂得穿衣服、整理衣物、收拾書包、看完的書要放好原位等，「部分學生可能慢熱，不太願意與人分享，拒絕跟老師聊天或參與活動，校方就較難取錄這類學生」。

▲ 王錦輝中小學每年都收到約7,000份申請150個小一學位，即平均47人爭一位。（香港經濟日報資料圖片）

相關報道：

一條龍學校｜入讀「龍校」毋須參加升中派位直升中學 全港一條龍中小學名單

小一面試｜每年近5千人爭150個小一學位 王錦輝副校分享面試NG位：家長別做呢件事

校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程 王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】