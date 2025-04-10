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中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備

港聞

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 45 分鐘前

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美國總統特朗普最新宣布，由於中國未有尊重全球市場，將即時提高對中國商品的關稅至125%。廠商會會長盧金榮今出席活動時就表示：「特朗普企圖令到我們屈服及走到談判桌上，我們對此表示強烈反對。」並且支持國家堅定立場，沉著應對維護自身合法權益。

廠商會會長盧金榮今出席活動時提到，中美博弈的僵局預料將會維持一段時間。（梁巧恩攝）

他強調，特朗普繼續加其實已經沒有甚麼意義，考慮到目前關稅已經相當高，局勢充滿不穩定性。除非能夠在其他地區生產或出口，否則不論生產商、出口商或美國入口商，短期內都會採取觀望態度，暫停接單或下單。而他最新宣布向超過75個國家暫緩執行「對等關稅」，因此有機會在90日會加大訂單。

他也呼籲製造商供應商要小心處理，因為特朗普政策隨時會改變，應在合約上寫清楚有關關稅變動，採取保護措施。

至於局面會持續多久，仍然難以預測，仍涉及許多變數。例如美國業界和民眾的反彈，他提到，有消息指美國商界考慮法律途徑，阻止新關稅實施。中國亦計畫採取更多反制措施，中美博弈的僵局預料將會維持一段時間。

他建議業界要有打持久戰的心理準備，當前首要任務是保障貸款回收和現金流穩定，並且審視及調整產能，防止產品堆積。

同時也建議政府密切關注事態發展和突發風險，果斷推出針對性支援措施，協助企業穩定營運資金。企業亦應加快推動供應鏈及銷售市場多元化，逐步降低對美國市場的依賴。政府也應把握契機，積極與中東、非洲等潛力市場拓展經貿合作，簽訂自由貿易協定，同時擴展BUD Fund至涵蓋所有經濟體。

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