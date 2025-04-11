職場健康｜日本24歲美女主播被拘捕　涉嫌落藥害女同事中毒昏迷

【女主播／大坪彩織／安眠藥】日本24歲前女主播大坪彩織，涉嫌於沖繩電視台「琉球放送」工作期間，將含有藥物成份的飲料交給一名同公司的女同事飲用，導致對方急性中毒昏迷，送院求醫。大坪彩織於今年1月已離開電視台，目前遭檢方以傷害罪起訴，電視台也在官網證實消息。

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綜合日本傳媒報道，24歲前主播大坪彩織在去年1月25日，於沖繩那霸市一間便利商店附近，將有睡眠作用的藥物混入飲料中，再將飲料交給同公司的女同事飲用。根據沖繩縣警方表示，女受害人於飲用飲料後，出現意識模糊的狀況，需立即送院。警方事後於2月接到報案，對有關人士作出調查，並於今年3月10日以傷害罪嫌將大坪彩織拘捕。本月8日，大坪彩織正式被落案起訴。

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琉球放送電視台表示，大坪彩織已於今年1月離職，並於官網發文致歉表示：

此次由前員工與現職員工間引發的事件，導致前員工遭逮捕與起訴，對所有相關人士造成擔憂，我們深感歉意。」接下來電視台將會全面配合執法機關的調查，「並持續將員工及相關人員的安全與法規遵循視為最優先課題。

同場加映: 職場健康｜上司發火增加下屬心理負擔

職場上司發火有時會對下屬造成莫大壓力，或是上司在工餘時間交代工作，很多打工仔坦言吃不消。據《TVBS》報道，台灣精神科醫生楊聰財針對職場欺凌的議題，指出上司經常被下屬觸怒，或對下屬情緒失控，可能已經出現情緒爆煲的警訊。然而，上司對下屬發洩負面情緒的行為，有很大可能會對下屬構成職場霸凌，無形中令自己成為加害者。楊聰財提出5大指標，供上司和同事們互相自測：

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職場健康｜7大症狀自測職場健康

上述5項如果經常出現，身為上司就要加倍留意自身的精神健康。楊聰財指出，若每天或每周多次因小事發怒，已超出正常範圍。若情緒失控導致同事害怕、團隊士氣低落或團隊合作受損，甚至發現無法抑制情緒爆發，很大可能是情緒調節出現困難，應立刻求醫。

楊聰財補充，除了行為上自測，亦可從症狀上評估精神狀況，若出現以下7大症狀，必須正視自身心理健康：

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