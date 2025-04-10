防詐騙｜本港去年錄得逾4.4萬宗詐騙案　金管局聯同警方加強打擊傀儡戶口網絡

▲ 為加強打擊及偵測傀儡戶口網絡，金管局聯同警方及銀行公會推出5項新措施。（資料圖片）

為加強打擊及偵測傀儡戶口網絡，金管局聯同警方及銀行公會推出一系列新措施，包括開放更多防騙視伏器數據予銀行和儲值支付工具營辦商等，以應對最新風險，保障銀行客戶。

據警方數字顯示，去年錄得超過4.4萬宗詐騙案，涉款逾91億元。目前，「可疑帳號警示」機制已涵蓋轉數快、網上銀行和櫃位轉帳等，銀行去年下半年共發出超過5萬個「可疑帳號警示」，預計涉及約10億元高危交易。

金管局聯同警方及銀行業界推出5項措施，當中包括向28間主要零售銀行及儲值支付工具承辦商，開放更多防騙伺服器數據，例如銀行帳號、電話號碼和電郵等。銀行可檢視現有客戶名單，標示有懷疑的戶口為可疑戶口，如果有其他客戶轉錢至有關戶口，銀行可考慮提出進一步審查、即時提醒客戶有詐騙風險，及按需要向警方求助。

金管局助理總裁陳景宏指，就金管局提出修訂《銀行業條例》，相關條例草案已於今年3月28日刊登憲報，並於4月2日提交立法會審議。條例草案建議設有兩種機制讓銀行分享資訊，包括個別銀行之間的「要求及回應」機制，及一間向多間銀行發放資訊的「自發性披露」機制。若條例草案在今個立法年度獲通過，金管局和警方會爭取在今年底前推行相關措施。其他措施還包括分享銀行保障客戶和偵測傀儡戶口網絡的良好做法、進一步加強宣傳和公眾教育等。

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