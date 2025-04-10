我們的青春日誌外傳︱音樂劇《仁德風暴》加開5場演出　米雪《溏心風暴》造型客串助陣

▲ 陳恩碩（右）與米雪。

香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》自2022年9月開始演出至今已跨越600場，主創陳恩碩（Tom）再創舞台劇先河，將原裝音樂劇延伸創作「青春外傳劇場」系列，以《我們的青春日誌》故事的宇宙，開拓長壽演出以外的實驗劇場。

「青春外傳劇場」系列繼頭炮之作沉浸式餐飲劇場《Ko’s Coffee的最後一小時》及《Nancy勞軍Show》後，教員室宮鬥式喜鬧音樂劇《仁德風暴》正式登場。

除由Tom旗下的爆炸戲棚劇團演員擔綱演出外，更邀請到「風暴」系列電視劇的元老級視后米雪錄像客串，驚喜重現《溏心風暴》中「殷紅」一角的經典造型。《仁德風暴》甫推出，首8場全院滿座，為回應觀眾的熱烈支持，現特別加開4月20至29日最後5場演出。

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info

《仁德風暴》

演出日期：即日起至4月29日

時間：逢星期日／一／二8:00pm

地點：爆炸戲棚劇場——葵興葵榮路30-34號地舖

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