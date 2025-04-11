結業潮｜元朗天澗居酒屋4月下旬結業　晚市限定$1壽喜燒優惠

▲ 元朗天澗居酒屋4月下旬結業，晚市限定$1壽喜燒優惠。

本港飲食業爆發結業潮，不少人氣餐廳相繼倒下。位於元朗教育路、深受該區食客熱捧的天澗居酒屋，開業至今2年多，早前在社交平台宣布結業，將經營至4月下旬，而大受食客歡迎的$1晚市壽喜燒優惠，亦將供應至結業，有興趣的朋友就要把握機會！

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結業潮｜元朗天澗居酒屋4月底結業

天澗居酒屋4月3日突然在社交平台Instagram宣布將營業至4月下旬，雖然店鋪結業，但會繼續物色新地方重開。結業消息一出，有食客留言不捨，「冇咗你我以後點算？」，店方亦有回應「我哋會喺另一個地方再見㗎，密切留意住我哋IG會公布」。

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結業潮｜$1壽喜燒優惠供應至結業為止

為了答謝食客一直支持，近期推出、大受歡迎的晚市限定1元壽喜燒鍋物優惠，將繼續供應至結業為止，每枱顧客只需消費滿$80，即可以$1加一個鍋，美國牛五花壽喜燒或豚肩肉泡菜鍋中2選1，每台只限一次，$80消費只屬晚市限定優惠餐單外的餐點，限定優惠餐追加並不計算在內。另外店內亦有其他限定優惠，包括雙重時令海膽迷你丼、火炙壽司六點、吞拿魚五點，均售$78。

天澗居酒屋開業至今兩年多，主打以日本直送時令食材，製作各款單點及拼盤菜式。餐廳設計以江戶時代為藍本，設有榻榻米房間，以及高私隱度的卡位，另外亦有吧檯座位，可近距離觀賞師傅炮製菜式。

天澗居酒屋

電話及WhatsApp：34871160

地址：新界元朗教育路79及81號地下

營業時間：12:00 - 15:00、17:30 - 22:30（逢星期二休息）

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