變化驚人｜40歲港姐徐菁遙被指美貌受損　網民：同佢老公黃浩成個餅印

▲ 40歲前港姐近日罕見現身，但有網民就指她因1個變化令美貌受損。

【徐淑敏／徐菁遙／香港小姐／凍齡／保養】現年40歲的徐淑敏（Suki，現名徐菁遙）於2006年參選港姐入行，之後在2009年認識商人黃浩並火速結婚，誕下3個女兒後淡出幕前。近日她罕見現身出席宴會，但就有網民指其樣貌變化大，與丈夫越發相像。

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有網民近日在社交平台小紅書以「香港小姐的凍齡秘密」為題發帖，上載宴會上野生捕獲徐淑敏的影片，並寫道：「嫁豪門生3胎，如何保持美麗優雅？有什麽保養秘訣？#香港小姐 #女神 優雅 #顏值暴擊 #逆齡 #這是不會輸給年齡的美 #年輕好狀態 #一起保持年輕 #保養 #愛美的女性」

從影片可見，徐淑敏身穿一襲黑色V領套裙，另簡單配戴手鈪、手錶、戒指和耳環等飾物，並將一頭啡色長髮紮成馬尾，顯得頗為年輕。除了身形較以前圓潤一些之外，徐淑敏在多年養尊處優下皮膚十分不錯，即使年屆40，面上仍有滿滿的膠原蛋白，且精神飽滿，整體狀態非常好；她在宴會中極受歡迎，不少出席者都上前希望和她合照，而她亦來者不拒，十分親民。

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帖文發布後引起網民關注，不少人稱讚徐淑敏保養得宜：「哇靠，無變過」、「她真的好美，又有福氣」、「她真的很甜，保養得真的很好」，但亦有人認為其外貌變化頗大，一時之間未能將她認出，又有人指她跟丈夫黃浩越來越有夫妻相：「個面型變化好大啊，係咪徐淑敏？」、「感覺係年紀上去了，輪廓變得模糊了」、「樣子變了，鼻子特別明顯」、「鼻子大了」、「怎麼感覺臉變化好大，都看不出來了。野蠻奶奶那時候好美的」、「長得越來越像她老公了，夫妻相了」、「同佢老公成個餅印咁」。

凍齡女神｜三女之母靠1招做靚媽

徐淑敏於2009年與黃浩奉女成婚，之後兩人四年抱三，分別育有14歲大女黃心瑤（Vianna）、13歲次女黃心柔（Renee）及10歲幼女黃心誼（Isabella）。身為三女之母的她曾受訪分享keep fit心得，表示自覺步入中女階段後，減肥之餘亦注重養生，並受到日本「斷捨離」概念影響，連飲食也要「斷捨離」，務求令自己瘦得健康。

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曾用錯誤方法減肥

徐淑敏受訪時憶述，從小到大家人都認為女孩子飽滿就是漂亮，所以從來沒評論過她的身形，加上她本身也像媽媽，都是瘦削身型。可是到中二、三左右，她自覺胃口突然變大，喜歡吃很多澱粉質，身形開始偏圓，更惹來男同學的取笑。

因為受不了取笑，她選擇了用不健康的方式減肥，曾長達兩年不吃澱粉質。

徐淑敏以「好青」形容自己當時的面色：「我已很白，但那時變了青色，人也變得沒力氣。那時的意志力和堅持真的很犀利，為何可以兩年無食飯，而我最鍾意是食飯，哈哈哈哈。」

飲食「斷捨離」

過去在娛圈工作，為上鏡顯瘦，令她減少食量，由此成為習慣維持至今：「反而現在要吃三餐會好辛苦。後來看書，才發現我這個食法是有根據，這叫半斷食。8小時或16小時完全不吃東西，其實斷食有時令身體restart，可清除身體內的廢物。」

徐淑敏在很久以前已接觸日本流行「斷捨離」的文章：「這是講清除家居雜物，但原來『斷捨離』可應用在飲食上。除生活習慣，減除一些無需要的東西，飲食習慣也一樣，自己也會開心，因為愈少物質令到人愈快樂。」

減肥後注重養生調理

雖然吃得不多，但徐淑敏就十分注意補身；她表示，自己在生第一個小朋友時曾仗著自己年輕不聽老人家說話，結果「不聽老人言，吃虧在眼前」，產後因調理不足導致生蛇：「起初以為是暗瘡，後來看皮膚科醫生才知道是生蛇，雖然不太嚴重，只是免疫力差了點，最後塗些藥膏便痊癒了。」自此之後，她便很小心飲食。

她表示自己閒時會準備杞子紅棗桂圓茶，鮮奶燉花膠更是她和囡囡們的最愛：「每次弄鮮奶燉花膠，大女和細女都會搶著吃！只有二女不太喜歡吃，身形較為瘦削，身體亦較多病痛，而飽滿的大女和細女很健康。」

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