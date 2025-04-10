克服缺陷｜《愛回家》Andy自爆想過整容　先天1個缺陷極自卑　因故友一席話釋懷

▲ 崔錦棠先天無右耳被同學取笑。（HKPAG 香港演藝人協會截圖）

【愛·回家之開心速遞／Andy／崔錦棠／缺陷】現年55歲TVB演員崔錦棠（Tony）近年人氣急升，憑著《愛回家》Andy一角非常入屋。近日他接受訪問放下平日搞笑形象，私底下的他因1事從小自卑，為此曾想過整容，後來幸得故友一席話讓他放下整容執念。

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克服缺陷｜先天無右耳被嘲笑 童年陰影籠罩半生

TVB劇集《愛·回家之開心速遞》飾演Andy一角入屋的崔錦棠（Tony），日前接受「HKPAG香港演藝人協會」訪問，真情剖白多年來因先天性右耳缺陷飽受自卑煎熬的心路歷程，坦言從未想過自己會成為幕前藝人。

我出世就係一個其貌不揚嘅人，右耳只有耳珠，缺少上半截耳廓。

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崔錦棠憶述，童年時常因耳朵畸形遭同學取笑，這種創傷延續至成年。他坦言，成長過程經常看到自卑，更從來沒有想過自己會成為一個演員，因「覺得做演員一定要靚仔」，而自己其貌不揚，與「靚仔」完全扯不上關係。

克服缺陷｜不習慣以「真面目」示人

崔錦棠長期以髮型遮掩右耳缺陷，直至2018年拍攝古裝劇《天命》時，被要求剃頭演出，當時他主動向監製提出「我隻耳咁樣出鏡你唔介意？」。得到當時監製的回應後，他才開始露出右邊耳朵「坦蕩蕩」示人。

其實好唔自在㗎嗰段日子，但係慢慢適應……我而家睇鏡頭我都盡量睇呢邊（左邊），但係一影到呢邊（右邊）我自己都唔鍾意、唔開心。

克服缺陷｜故友一席話放下整容執念

雖然監製和觀眾都不介意右耳的缺陷，崔錦棠坦承曾多次認真考慮手術修復。考慮到手術過程複雜，需要分幾次進行，有可能要停工幾個月。為了生計，他一直糾結在做與不做手術之間。但真正讓他放下執念的，是已故好友曾偉權的一席話，成為他人生轉捩點：

權權（曾偉權）同我講「唔使介意，你有你自己嘅character」，佢舉個例畀我，話睇吓當年嘅呂良偉，佢好介意自己嘅疤痕，但係最後條疤痕就係佢嘅icon。

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克服缺陷｜曾是三鐵港隊代表成員 三戰世錦賽

崔錦棠在《愛·回家》中以「Andy」而為人認識，踏足演藝圈前，原來他來頭不小。崔錦棠曾是香港三項鐵人代表隊猛將，三度出戰世錦賽。一開始由擔任體育評述員開始在幕前亮相，就算成為演員後仍維持體能，平日經常與兒子跑步，今年初亦報名參加港珠澳半馬，非常有魄力。

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在剛過去的巴黎奧運上，亦有幸以嘉賓身份做主持，他坦言喜歡演戲，但依然心繫體育事業：

運動畀我人生第一份尊重，而家每次講波我都特別生猛！

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