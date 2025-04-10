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香港小姐︱蘇韻姿令父母擔心感內疚　感激粉絲「姿心批」鼓勵走出低谷

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撰文： 文體藝online

發布時間： 35 分鐘前

最後更新： 31 分鐘前

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蘇韻姿與粉絲聚會預祝生日。

【蘇韻姿 / 開心速遞 / 香港小姐 / 姿心批】蘇韻姿（Andrea）日前與數十粉絲聚會預祝生日，同時宣布成立Fans Club並命名為「姿心批」。已兩年未有跟Fans聚會的蘇韻姿，除了跟粉絲逐一互相認識，又與粉絲玩遊戲及影相留念。

蘇韻姿直言感謝粉絲們對她的不離不棄，透露不少粉絲陪伴她走過人生低谷，令她重新振作，再戰演藝界。

喜歡跟粉絲們互動的蘇韻姿表示，感激他們給予愛與力量：「如果講我人生低潮期，一定係離開《愛．回家之開心速遞》，當時好迷惘，因為入行6年以來都係做同一套劇、同一個角色，到離開咗自己熟悉嘅工作模式時，有其他監製搵我拍節目，發現自己原來係乜都唔識，好彩呢段時候好多Fans不停留言支持我，又叫我開live同佢哋傾偈，鼓勵我嘗試多啲唔同嘅嘢，所以嗰時我就去嘗試音樂劇。」

香港小姐丨蘇韻姿離開TVB後做老師　Miss So教小朋友唱歌：有好多嘢想嘗試

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香港小姐︱Fans Club取名「姿心批」

雖然低谷已過，但蘇韻姿內心仍愧對粉絲及家人，她表示：「好想工作上做啲成績畀佢哋睇，例如做啲重要角色或主角，回饋佢哋；有時自己會覺得好內疚、覺得嚟香港發展係咪一個好任性嘅抉擇呢？爸爸、媽媽喺加拿大病，我又照顧唔到佢，仲要佢哋擔心我喺香港生活。」

提到成立Fans Club並命名為「姿心批」一事，蘇韻姿笑言覺得這個名字很有趣：「其實有好多粉絲，都喺我做處境劇時開始支持我，有啲Fans仲會場場嚟睇我做舞台劇，又會着住特製T恤嚟睇我做騷。」

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