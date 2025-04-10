不老女神｜張栢芝上海街頭出席活動 向送粉絲送禮物羨煞網民
撰文： 文體藝online
發布時間： 24 分鐘前
最後更新： 24 分鐘前
【張栢芝 / 粉絲 / 影后】張栢芝是出名的「寵粉達人」，面對探班或是偶遇的粉絲十分親切，無論是合影或簽名她都有求必應，還不時贈送粉絲禮物。
近日，張栢芝現身上海街頭出席活動，途中她停下與在場粉絲合影，還從隨身袋中拿出1個黑色首飾盒，送給1名喜歡她22年的女粉絲。事後，女生在小紅書上傳影片分享此事，羨煞網民。
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不老女神｜張栢芝上海街頭送禮
女生以「收到了張栢芝送的禮物」為題上傳獲贈禮物第一視角的影片，寫道：「兩年沒見姐姐了，怎麼還是那麼美艷動人！這件紅色也太合適了吧，兩步一回頭掏出了一個小盒盒。」
影片見到，張栢芝身著紅色休閒衛衣，戴太陽鏡，狀態極佳，周圍有工作人員隨行；她突然停下腳步，開始翻找手袋並拿出一個黑色首飾盒，轉身遞給女生後還打趣道：「（你）自然地就拿著了」；原來首飾盒內是一條精緻的項鍊。
該名女粉絲表示，自己已經喜歡張栢芝22年了，每次偶像有活動總是會想辦法去現場追，張栢芝是自己的童年和青春；而她的社交平台主頁，有一段她2年前與張栢芝見面的影片，兩人牽手自拍，張栢芝還抱著她合影。
不老女神｜送禮惹網民羨慕：雙向奔赴！
此事引起網民熱議，紛紛表示十分羨慕，「恭喜你呀」、「她經常送粉絲禮物」、「好嫉妒」、「她一定是記得你，這是愛的雙向奔赴」、「太寵粉了」，亦有人感慨張栢芝美貌不減當年，「她怎麼還是那麼美」、「她的臉還是那麼飽滿」、「這氣質真的絕」、「長得是真好看」、「張栢芝這個狀態也是看著一點沒有歲月痕跡」。
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