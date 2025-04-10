  • 27°C
香港時間：2025410日 (四) 16:45

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

不老女神｜張栢芝上海街頭出席活動　向送粉絲送禮物羨煞網民

熱話

撰文： 文體藝online

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 24 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

張栢芝上海街頭出席活動，摷袋送22年粉絲大禮羨煞網民。

【張栢芝 / 粉絲 / 影后】張栢芝是出名的「寵粉達人」，面對探班或是偶遇的粉絲十分親切，無論是合影或簽名她都有求必應，還不時贈送粉絲禮物。

近日，張栢芝現身上海街頭出席活動，途中她停下與在場粉絲合影，還從隨身袋中拿出1個黑色首飾盒，送給1名喜歡她22年的女粉絲。事後，女生在小紅書上傳影片分享此事，羨煞網民。

【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】

不老女神｜張栢芝上海街頭送禮

女生以「收到了張栢芝送的禮物」為題上傳獲贈禮物第一視角的影片，寫道：「兩年沒見姐姐了，怎麼還是那麼美艷動人！這件紅色也太合適了吧，兩步一回頭掏出了一個小盒盒。」

點擊圖片放大
+4
+3

影片見到，張栢芝身著紅色休閒衛衣，戴太陽鏡，狀態極佳，周圍有工作人員隨行；她突然停下腳步，開始翻找手袋並拿出一個黑色首飾盒，轉身遞給女生後還打趣道：「（你）自然地就拿著了」；原來首飾盒內是一條精緻的項鍊。

該名女粉絲表示，自己已經喜歡張栢芝22年了，每次偶像有活動總是會想辦法去現場追，張栢芝是自己的童年和青春；而她的社交平台主頁，有一段她2年前與張栢芝見面的影片，兩人牽手自拍，張栢芝還抱著她合影。

點擊圖片放大
+12
+11

不老女神｜送禮惹網民羨慕：雙向奔赴！

此事引起網民熱議，紛紛表示十分羨慕，「恭喜你呀」、「她經常送粉絲禮物」、「好嫉妒」、「她一定是記得你，這是愛的雙向奔赴」、「太寵粉了」，亦有人感慨張栢芝美貌不減當年，「她怎麼還是那麼美」、「她的臉還是那麼飽滿」、「這氣質真的絕」、「長得是真好看」、「張栢芝這個狀態也是看著一點沒有歲月痕跡」。

母子戀疑雲｜張栢芝冇眼睇激到入院？　傳16歲Lucas有46歲同居女友

栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光

圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】
17:36 2023/07/04
【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
10:28 2023/11/20
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
10:03 2024/02/16
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
母子戀疑雲｜張栢芝冇眼睇激到入院？　傳16歲Lucas有46歲同居女友
11:37 2024/04/08
母子戀疑雲｜張栢芝冇眼睇激到入院？　傳16歲Lucas有46歲同居女友

你可能感興趣

【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】
17:36 2023/07/04
【不老女神】張栢芝白色吊帶長裙上陣女人味十足　皮膚白滑凍齡有術【多圖】
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
10:28 2023/11/20
栢芝細仔丨張栢芝為Marcus慶祝5歲生日　孻仔似媽媽活潑樣貌激罕曝光
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
10:03 2024/02/16
圈中靚媽丨張栢芝傳疑懷第4胎　最新影片藏玄機？
張栢芝 娛樂人物職業 歌手 演員 娛樂行業 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽