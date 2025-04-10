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結業潮︱發哥愛店「添財記」 因1事再度結業　擁70年歷史馳名粥麵明星聚腳地

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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發哥愛店都結業，希望早日重開！

【周潤發/結業潮/發哥】影帝周潤發（發哥）最愛平民美食，不時幫襯平民食店，而且被認出合照都來者不拒，絕對親民冇架子。而發哥一直幫襯開的九龍城老牌粥店「添財記」上月低調結業，原來因為這個原因！

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發哥愛店「添財記」堅持半夜煲綿滑粥底加上自家製的油炸鬼和腸粉聞名，而且價錢親民，有逾70年的歷史，去到第四代傳人。「添財記」的社交平台有多張發哥與店主的合照，另外三屆視帝黎耀祥、方中信、影星陳惠敏、已故廖啟智，都曾經幫襯。

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然而該店因九龍城區重建計劃，在3月30日已正式結業。2014年，店鋪亦曾一度因主理人退休而關閉，但由於當區居民的強烈需求，第三代負責人黃金偉就在一年後於同區重開「添財記」，繼續賣其家族的招牌粥品。今次再度結業不少街坊大嘆可惜。

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據知第三代負責人，希望未來能在九龍城或附近地區找到新的店面，能夠再次為當區的食客服務。他又表示其兒子對有意接手家業，這讓他對未來充滿了希望。

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