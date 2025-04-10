中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率

▲ 信保局推三措施支援企業。

【中美貿易戰/關稅戰/商經局/信保局】為支援香港企業尤其是中小企業應對美國加徵關稅挑戰，香港出口信用保險局即時推岀三項支援措施：

（一）延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至明年6月30日； （二）為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障5折保費優惠； （三）減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。

商經局局長丘應樺表示，美國朝令夕改，連日調高關稅，針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反邏輯和脫離事實，再次突顯其為打壓對手的野蠻行為。他呼籲業界團結一致，迎難而上，共同應對美方的無理脅迫。

自美國於上星期宣布加徵所謂對等關稅後，商經局局長已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界（包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業）的代表會面，聽取他們對事件的意見及商討應對措施。

商經局表示，會繼續與業界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅迫，並透過各項資助計劃和支援措施包括「中小企融資擔保計劃」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」等協助中小企業資金周轉、提升競爭力及開拓更多元化市場。

▲ 信保局推即時推三招支援企業應對美國加徵關稅。（資料圖片）

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