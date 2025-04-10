  • 26°C
香港時間：2025410日 (四) 18:25

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中美關稅戰｜信保局即時推三措施支援企業　降新興市場保費率

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 42 分鐘前

分享：

分享：

熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

信保局推三措施支援企業。

【中美貿易戰/關稅戰/商經局/信保局】為支援香港企業尤其是中小企業應對美國加徵關稅挑戰，香港出口信用保險局即時推岀三項支援措施：

（一）延長為中小企業而設的「小營業額保單」保戶提供的免費付貨前風險保障至明年6月30日；

（二）為非「小營業額保單」保戶提供付貨前風險保障5折保費優惠；

（三）減低新興市場的保費率，與傳統主要市場劃一收費，以減低成本，幫助出口商開拓東盟市場。

商經局局長丘應樺表示，美國朝令夕改，連日調高關稅，針對從來不設關稅的香港加徵所謂對等關稅，完全違反邏輯和脫離事實，再次突顯其為打壓對手的野蠻行為。他呼籲業界團結一致，迎難而上，共同應對美方的無理脅迫。

自美國於上星期宣布加徵所謂對等關稅後，商經局局長已分別與本地主要商會、中小企業商會及受關稅影響較大的業界（包括珠寶、紡織及製衣、食品及鋁材業）的代表會面，聽取他們對事件的意見及商討應對措施。

商經局表示，會繼續與業界保持緊密聯繫，共同應對美國的無理脅迫，並透過各項資助計劃和支援措施包括「中小企融資擔保計劃」及「發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金」等協助中小企業資金周轉、提升競爭力及開拓更多元化市場。

信保局推即時推三招支援企業應對美國加徵關稅。（資料圖片）

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
冠軍媽媽｜翁嘉穗揭長子有意接管床品生意　爆鄔友正脾氣大靠一招成功御夫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

中美關稅戰｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話　東方之珠不懼風雨
今日 15:55
中美關稅戰｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話　東方之珠不懼風雨
關稅戰｜中美進出口商已「無生意做」　工總籲業界保持觀望態度
今日 10:37
關稅戰｜中美進出口商已「無生意做」　工總籲業界保持觀望態度
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
今日 14:13
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備

你可能感興趣

中美關稅戰｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話　東方之珠不懼風雨
今日 15:55
中美關稅戰｜外交部駐港公署：野蠻人永遠不要指望等到中國的電話　東方之珠不懼風雨
關稅戰｜中美進出口商已「無生意做」　工總籲業界保持觀望態度
今日 10:37
關稅戰｜中美進出口商已「無生意做」　工總籲業界保持觀望態度
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
今日 14:13
中美關稅戰｜廠商會會長盧金榮籲業界　要做好打持久戰心理準備
保險公司 可持續發展 財政政策 丘應樺 香港出口信用保險局 基金 珠寶 營業額 關稅 新興市場

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
急症室最長等候時間（04月10日 時間12:05）
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
北上注意｜即日來回深圳過關做漏1件事　港男慘被罰$2200　必做1步免中招
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
女神露面｜張曼玉激罕在港露面睇Coldplay　60歲最新狀況曝光
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
家庭悲劇｜7歲男童親睹姐姐溺亡指證生母下毒手　17年後還原當日真相
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽
喉糖止咳︱食喉糖舒緩敏感咳嗽？　藥劑師詳解喉糖常見成分功效：1類型喉糖反易致敏加劇咳嗽