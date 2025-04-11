香港創科｜創科局：百億創科產業引導基金收到逾60份意向書　5個主題板塊均有涉及

▲ 創科及工業局局長孫東。（資料圖片）

港府擬加大創科產業投資，並設立100億元「創科產業引導基金」，並在今年1月中旬邀請市場提交意向書。創科及工業局表示，共收到超過60份意向書，5個主題板塊均有涉及。

創科及工業局回覆特別財會書面問題時表示，會考慮收集到的意見，並敲定基金相關細節，爭取在今年年中尋求立法會財務委員會批准撥款，以期基金於2026-27年度開始運作。

5大主題板塊包括人工智能與機械人、生命健康科技等

「創科產業引導基金」將會涵蓋5個主題板塊，包括生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型，以及未來與可持續發展，而每個板塊下會設立一至數個子基金。

政府將會作為子基金的有限合夥人（Limited Partner），向各子基金投入資金，而經公開申請並獲甄選的基金經理將會成為子基金的普通合夥人（General Partners），負責按有限合夥基金的形式成立子基金、為子基金籌集市場資金（包括策略投資人及其他市場投資者）、管理子基金的日常運作，以及根據投資框架投資合適的項目。

創科創投基金等合共投資逾10億於105間初創企業

另外，當局表示，截至2025年1月，政府的「創科創投基金」、香港科技園公司的「科技企業投資基金」，以及「數碼港投資創業基金」已合共投資了約10.59億元於105間初創企業，並吸引了約179億元的私人投資。

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