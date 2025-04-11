Coldplay香港演唱會｜第二場手帶歸還率高達93%　Moon Goggles可變iPhone影相神器

▲ Coldplay香港演唱會，第二場手帶歸還率達93%。

【Coldplay/Coldplay香港演唱會/手帶歸還率】英國搖滾天團Coldplay一向推廣環保，其世界巡迴演唱會改派發可重複使用的LED手帶，官方更設有各地排行榜。Coldplay在香港啟德體育園首場演唱會，手帶回收率92%，第二場93%，有官員坦言超預期。

根據「手帶回收排行榜」，現時回收率最高的是日本東京，其次是丹麥哥本哈根（96%），香港首場回收率以92%暫居第六，據知，主辦方稍後會公布四場整體的回收率。有港府中人表示，回收率高達92%、93%是超預期，希望餘下兩場都有好成績。

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環團倡推重用杯 官員：考慮多項因素後不採用

環團綠色和平則說，手帶歸還率達92%，證明香港好環保，又認為只要啟德體育園肯試，在園內設立重用杯系統也一定可行，可做到「真源頭減廢。」

不過，有官員則指，重用杯屬膠杯，現時啟德體育園用的可分解紙杯更環保。不採用重用杯亦涉及多項考慮，包括擔心有人飲醉後會亂扔，據悉亦有不少人對衞生問題有憂慮。

演唱會除了派手帶，還會派可見到心心或星星光暈的Moon Goggles，離場可帶走。不少觀眾在場內利用該副眼鏡配合iPhone的夜拍功能，可拍出有心心或星星濾鏡的照片，有攝影師在網上分享專業貼士，在不同場景均適用。

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