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36歲梁洛施青春活力不減 全靠細胞級逆齡配方 美基循環NMN全方位保持年輕

特約

發布時間： 2025/04/11 10:00

最後更新： 2025/04/11 10:08

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 復活節 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

要數娛樂圈中最具「仙氣」的女星，現年36歲的Isabella梁洛施絕對是代表人物之一。Isabella近年重返大螢幕後光芒不減，不但能兼顧事業與家庭，最令人驚嘆的是她的青春活力與緊緻肌膚，仿佛時間在她身上暫停流逝。Isabella多年來保養得宜，無論是高清鏡頭下的近距離拍攝，還是日常生活的隨手一拍，她總能散發由內而外的自信魅力。她的逆齡秘密究竟是甚麼？除了運動、美容與養生習慣外，她坦言最關鍵的是找到了一個由內而外抗衰老的秘方——Swisse Beauty美基循環NMN。這款來自澳洲NO.1美容營養品牌的創新產品，成為她維持年輕狀態的得力助手，3步幫助重啟原美循環，成就逆齡時光！

從細胞入手 開啟逆齡密碼

抗衰老一直是女人終身的課題。隨着年齡增長，肌膚鬆弛、細紋顯現，甚至身體機能下降，都是自然老化的印記。Isabella深知，要真正實現逆齡，單靠外在保養遠遠不夠，必須從細胞層面喚醒自身生命力。她推薦Swisse Beauty美基循環NMN，產品以「細胞級深層代謝」為核心理念，旨在通過科學配方與自然成分的結合，讓女性重啟「原美循環」，實現由內而外的美肌奇蹟。NMN作為NAD+（菸醯胺腺嘌呤二核苷酸）的直接前體，是近年來抗衰老領域的研究焦點。人體內NAD+水平會隨着年齡增加而逐漸下降，導致細胞能量代謝減弱、DNA修復能力降低，甚至加速肌膚與身體的老化。而補充NMN則能有效提升NAD+水平，從根源延緩衰老，提升身體與肌膚的年輕狀態。

高濃度Utheverᵀᴹ NMN配方 8小時提升3倍NAD+濃度

Isabella表示，美麗不是單純追求外表，而是讓自己由內而外都處於最佳狀態。Swisse Beauty美基循環NMN採用高濃度Utheverᵀᴹ NMN配方，這是一種通過世界衛生組織（WHO）註冊的品牌成分，以頂尖專利純化提取技術打造，純度高達99%以上，品質卓越。科學研究證實，Utheverᵀᴹ NMN能迅速被細胞吸收並轉化為NAD+，在短短8小時內使血液中的NAD+濃度提升超過3倍⁺，並在服用第30天增加11%⁺、第60天增加38%⁺。激活DNA修復能力，抗衰、美肌，並有延長壽命之功效。

3步逆齡、煥肌、排毒 重拾青春活力

產品透過3步曲，為大家實現逆齡時光：

第一步︰逆齡⁺
高濃度Utheverᵀᴹ NMN配方能在15分鐘內轉化為NAD+，激活抗衰老因子Sirtuins，促進細胞更新，逆轉生理時鐘運行，讓人重拾青春活力。

第二步︰煥肌⁻
添加天然蝦紅素，這種強效抗氧化成分能抵抗細胞氧化與發炎，增強肌膚防禦力，讓膚質煥發健康光澤。

第三步︰排毒⁼
結合血橙的抗氧化力量，加速新陳代謝，深層排毒，讓肌膚重現自然純淨，回到原美狀態。

14天見證改變 60天重啟年輕

Swisse Beauty美基循環NMN的使用方法簡單，每日3粒，建議早餐後服用，適合追求維持年輕肌膚、促進新陳代謝、增強免疫力或提升活力的人士。經測試證實，每天服用300毫克NMN，僅14天就能修復衰老肌膚，讓肌膚變得豐盈飽滿，身體內外煥然一新；而持續服用60天，更能重啟原美循環，顯着提升NAD+水平，阻止生物年齡的增加，甚至讓生理時鐘彷彿停駐。

對於忙碌的現代女性來說，Swisse Beauty美基循環NMN無疑是抗衰老的理想選擇。無論是職場媽媽、事業女性，還是像Isabella這樣身兼多職的公眾人物，都能在日常生活中輕鬆融入這一逆齡秘方，逐步找回年輕巔峰狀態。

現在更有萬寧驚喜優惠，買1件Swisse Beauty美基循環NMN只需$1,250，買2件平均每件$1,150，只限4月19日！從今天開始，跟隨Isabella的腳步，讓美麗從細胞綻放，重啟你的逆齡時光！

了解更多︰https://bit.ly/4j0FvPT

（特約）

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