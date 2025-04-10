Coldplay演唱會｜Marf獲Coldplay主音讚Amazing一唱成名　邱彥筒自揭曾被校園欺凌黑歴史

【Coldplay/邱彥筒/Marf/女團/COLLAR/全民造星4】當Coldplay主音Chris Martin在香港演唱會大喊「Amazing」時，22歲Marf邱彥筒一唱成名了！這個出身葵涌邨的新生代偶像，以暖場嘉賓站上5萬人的大舞台，更與國際天團同台合唱歌曲《We Pray》的廣東話版本，被網民大讚「一唱成名，為港爭光」、「英文好勁」，不過她讀書時代原來有過一段被校園欺凌的黑歴史。

最新影片︰

Coldplay演唱會｜Marf演唱會亮眼表現

英國殿堂級樂隊Coldplay在香港啟德體育園舉行了4場《Music Of The Spheres World Tour》演唱會，這是他們相隔16年後再次在香港開唱。Collar成員Marf被欽點暖場嘉賓，成功以勁歌熱舞炒熱現場氣氛，她不僅與主唱Chris Martin合唱《We Pray》廣東話改編版，更獲其當場讚賞並要求「再唱一次」，掀起觀眾熱烈歡呼。

其實起初大會公布由Marf擔任暖場嘉賓時，曾有批評Marf未夠班，或覺得「點解會係佢？」、「點解唔搵其他歌手？」等等，幸好Marf並沒有被負評擊倒，以精彩跳唱炸爆舞台，就連海外的Coldplay迷都有讚她，她的社交平台followers一夜間亦暴增。

此前主辦方Live Nation提交包含30多位女歌手的候選名單，包括陳蕾、Serrini等，Coldplay團隊經審核演出片段後，親自選中Marf。關鍵原因包括她去年在澳洲歌手Ruel香港演唱會的英文歌《Someone Else's Problem》演出片段，其自然聲線與舞台魅力成功打動樂團。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

Coldplay演唱會｜Marf曾遭校園欺凌

Marf英文全名為Marife，源自母親姑姐所取，因常見於菲律賓社群，常被誤會具菲裔背景。這位土生土長的香港女孩，幼年就讀葵涌中華基督教會全完第二小學，初中升讀葵涌嶺南鍾榮光博士紀念中學（中文中學），中四轉至香港兆基創意書院完成學業。

她曾於陳志雲《Stephen．傾》節目訪談時首度公開讀書時代︰初中經歷校園欺凌，雖無肢體衝突，但被同學排擠令其倍感壓力，甚至抗拒上學。自此她對人際關係感到恐懼和產生防備心，留下年少陰影。

▲ Marf今次一唱成名。（官方圖片）

Marf邱彥筒背景｜打破港式教育等於英文差偏見

畢業後，Marf曾任全職獸醫護士，同時兼職模特兒及舞蹈員。網民好奇讀中文中學為何能講流利英語？尤其演唱英文歌曲時表現出色，「好奇，點解Marf咁勁？佢唱英文歌好好聽。佢成長背景係local，亦唔係國際學校」，有人回答表示與她身邊的跳舞好友和做過獸醫護士有關，「相信其中一個原因係佢好多講英文嘅跳舞朋友」、「Marf做過vet nurse，呢行9成都係英文人或者ABC，近得多加上佢跳舞fd都有外籍人士，英文差極有個譜」。Marf以英語實力打破中中生等於英文差偏見。

Marf邱彥筒背景｜樂壇生力軍女歌手

Marf的音樂之旅始於2021年參加ViuTV的選秀節目《全民造星IV》。在這次比賽中，她以大熱姿態奪得冠軍，正式以歌手身份出道。2022年，她與其他參賽者組成了女團COLLAR，並正式出道。2023年，Marf獲頒叱咤樂壇生力軍女歌手金獎，進一步鞏固了她在香港樂壇的地位。

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

Marf邱彥筒背景｜名師啟蒙舞者之路

15歲才正式學舞的Marf，師承MIRROR前御用排舞師Rock Sir（方家諾），16歲加入專業舞團Unikdanz訓練。2019年經遴選成為Unikrew主力成員，一年內橫掃多場舞蹈比賽亞軍，更登上張彥博演唱會擔任伴舞，即使中學畢業後身兼獸醫護士與模特兒，仍持續精進舞藝。

Marf邱彥筒背景｜Marf與餅印媽媽相處如朋友

2023年，Marf為了記錄母女Sweet爆同框東京之旅，不惜充當攝影師，拍下不少搞笑片段，更形容鏡頭「硬係有一種媽媽的男友視覺感覺！」Marf難得跟母親旅行，為了不讓自己後悔，故決定東京之行要過得特別精彩，兩母女於當地全情投入，既Shopping又吃盡美食，連在便利店也要影一餐，當時母女二人穿衣或是表情已極為相似，不少網民留言直指兩人似Twins多過母女！

▲ Collar。

Marf邱彥筒背景｜Gen Z 潮流典範

Marf的時尚風格備受關注，她擅長將奢侈品牌與街頭風格融合，展現出年輕活力的時尚美學。2022年COLLAR的首場演出中，Marf和她的女團成員從頭到腳穿上Gucci，迅即獲一眾奢侈時尚品牌垂青。從那時起，Marf迅速成為廣告寵兒，單是廣告酬勞達15萬元（等同港人半年收入），成為團隊「吸金王」。

此後，Marf開始與Louis Vuitton、Fendi、Loewe、miumiu等品牌合作，將自己青春活力帶到了時尚界。演唱會中，她穿上2套特色舞衣上陣，性感型格兼備，其中白色長外套配Bra Top的戰衣，獲品牌設計師特別為Marf度身訂做。

更多相關內容︰

Coldplay演唱會邱彥筒叫好演出 穿8萬Fendi新裝成最耀目暖場嘉賓

Coldplay演唱會｜Coldplay兩度來港亞博演出 樂迷最期待一首金曲

Coldplay演唱會｜限定精品登陸AIRSIDE 周邊tee+夢幻體驗同步登場

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】