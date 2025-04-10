緬甸地震｜香港紅十字會增派20醫護義工支援緬甸賑災　籌款助災後重建

▲ 香港紅十字會將派員支援緬甸賑災。（香港紅十字會FB圖片）

緬甸大地震發生至今，死亡人數不斷上升，多個志願組織持續赴緬甸災區賑災。香港紅十字會表示，當地位於災區的5個大型醫院都被破壞，災民最需要的是臨時醫療隊，又表示緬甸災民先後經歷水災及地震，加上國內衝突，對當地民眾造成三重打擊。香港紅十字會將派員前往當地，以健康項目統籌專員身份，提供為期2個月的支援。

香港紅十字會行政總裁蘇婉嫻表示，緬甸地震發生至今近兩周，今次部分受影響地區，亦是去年7月和9月水災的災區，意味很多災民都未曾復原，就已經要面對第二次大型災害。又指，今次地震和去年水災，紅十字會已在當地派500名職員及6000名義工緊急救援，包括提供食水、食物、帳篷及醫療服務等。

蘇婉嫻又指，大部分緬甸受災區域都有職員在前線支援，香港紅十字會亦有20位醫護義工已準備好出發緬甸。她表示，由於之後需要重建災區，國際紅十字會已發出國際呼籲，捐款1億瑞士法郎（約9.1億港元），當中3成用於緊急救援、7成用於災後重建。

香港紅十字會高級項目協調主任方芷嬣即將親赴當地，以健康項目統籌專員身份，參與為期約2個月的公共衞生統籌工作。到埗後將會負責對外協調，包括將資源調配到最適切的地方，避免資源重疊；同時亦要與當地紅十字會合作，提供技術支援及臨時醫療隊的工作等。她指，會按需要適時評估災區需要，部署短、中、長期支援計劃。

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