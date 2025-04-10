機械人｜科大微型機械人不足1毫米全球最小 助精準採樣、激光治療
發布時間： 27 分鐘前
科大電子及計算機工程學系研發出全球最小多功能機器人，直徑僅為0.95毫米，體積較現有同類機器人小60%。機器人具拍攝和精準導航能力，可以協助醫療人員在人體內取樣本，傳送藥物及進行激光熱療手術。技術有助將微創手術應用於人體內支氣管末端、輸卵管等微小腔道分支，擴大其應用範圍，並預計半年後開始動物實驗。
人體狹窄腔道多 現有技術未能多功能
科大電子及計算機工程學系副教授申亞京及其研究團隊研發出3項智能醫療器材，分別適用於診療監察，手術輔助和術後復康。
現時微型醫療手術機械人常應用於微創手術，而人體很多腔道狹窄，直徑通常少於2毫米，如輸卵管堵塞、耳石病就少於1毫米，需要微型機器人進行手術。不過現時技術未必做到十全十美，如極為微小的儀器難以同時做內窺鏡手術。
可採樣本、注射藥物 料最快3年人體實驗
而團隊研發的全球最小多功能機器人，直徑僅為0.95毫米，體積較現有同類機器人小60%，可以協助醫療人員進行不同工序。他透露，透過磁性噴霧（M-spray）技術，結合麩質和鐵粉，磁化控制機器人。而機器人可以協助抽取肺部液體樣本，進行激光治療，於肺部傳送放射性藥物。目前儀器正進行臨床前動物實驗，預計機器人項目在3至5年後進行人體實驗。
他透露，項目正與深圳市第三人民醫院合作，他們在肺病相關項目以至項目研發提供意見，例如在儀器上增設激光冷凍技術的可能性。科大之前提交建議書，爭取興建第3間醫學院，申亞京就希望未來可用於第三間醫學院的培訓教學上。
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