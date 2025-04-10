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親子好去處｜香港電車與迪士尼樂園春日驚喜　Duffy電車全景遊展奇妙旅程

親子好去處

撰文： 李越樺

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 30 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

限量Duffy與好友主題「電車全景遊」現已公開接受預訂，成人$180，小童（4至11歲）$110。

香港電車（叮叮）與香港迪士尼樂園為「Duffy與好友同萌遊」帶來春日驚喜，由即日起至5月7日，Duffy與好友毛公仔將首次結伴乘搭古雅電車出巡「電車全景遊」，為港島鬧市添上奇妙春日色彩！

旅客導賞全面升級

「電車全景遊」觀光電車以全新姿態出發，帶領旅客探索港島最迷人的景致。翻新後的觀光電車保留了1920年代的古雅設計，車上旅客導賞服務全面升級，語言選擇由以往的8種增至16種，當中包括阿拉伯文、印度文、菲律賓文等等，向更多旅客訴說本地生活以及歷史故事。

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萌粉們現可憑Duffy與好友主題特別版透明珍藏票登上「電車全景遊」，把握機會於布滿Duffy與好友主題裝飾的叮叮上合照留念，順道享受港島北岸春日景色，更可收集別注主題印章，製作專屬Duffy與好友主題叮叮乘車紀念卡！旅程結束後，套票持有人更可於兩日內無限次乘搭全綫普通載客電車，捕捉Duffy與好友主題電車，盡情享受春日旅行喜悅！

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收藏別注限量精品

「電車全景遊」觀光電車新設紀念專區，旅客亦可在叮叮上即席寫明信片，記下旅程的點滴，叮叮會免費代為寄出。同樣極具收藏價值的精品還有Duffy與好友主題特別版透明珍藏票，兩款設計，各限量800張，隨機派發。萌粉們可以結合電車兩天通行證使用，隨身攜帶透明珍藏票和Duffy與好友毛公仔外出「打卡」，探索港島橫街窄巷，發掘香港最地道的一面，再約定「香港迪士尼樂園見」！

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