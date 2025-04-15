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食用安全｜長年早餐吃1種三文治預防失智　男子記憶衰退狂脫髮驚揭「汞中毒」

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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【失智症／魚／養生／記憶力】魚類是補充優質蛋白質的重要來源，但若選擇不當，可能帶來健康風險。台灣一名50歲男子，因父母皆患有失智症，為預防自自己也發病，長期食用吞拿魚三文治及甜不辣（即炸魚餅），未料卻出現了記憶力衰退、頭髮脫落、腎功能變差等症狀，求醫後驚揭為汞中毒，需要接受「排毒治療」。

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Sick問識答
Sick問識答｜清明前後溫差大恐鼻敏感發作 醫生拆解過敏成因+3大治療方案

台灣腎臟科名醫江守山於當地健康節目《健康好生活》分享上述病例，指該名男子因父母都罹患失智症，因此年輕時便開始頻繁吃魚，並長期以吞拿魚三文治作為早餐，惟踏入50歲以後就開始出現失智情況。

江守山醫生表示，男子除了記憶力極差，每件事要問3次才能回應外，連頭髮都開始脫落、腎功能變差、測抗核抗體ANA亦開始飆升，屬於典型汞中毒表現。醫生處方螯合針施打約3、4個月，不料患者體內汞數值比之前更高，向對方了解近2周的飲食日誌，才發現他除了食用吞拿魚三文治外，亦會頻繁食用甜不辣，幾乎每兩餐便會吃一餐。他解釋指，台灣甜不辣常使用價格低廉的鯊魚肉，這類魚肉富含汞，導致患者持續攝入重金屬，抵消了治療效果。最終他要求男子停止食用甜不辣，並再次接受螯合針治療，成功降低體內汞含量，症狀也獲得改善。

失智症｜過量食用恐增中毒風險？醫生拆解1類魚類的恐含4大風險

江守山續指，根據美國經驗顯示，約一半的吞拿魚三文治汞含量超標，相信男子是長期食用超標食品，才不幸中毒。此外，他強調大型魚類如鮪魚、鯊魚位於食物鏈頂端，體內容易累積汞、鉛、砷等重金屬，對健康危害極大：

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  • 汞：由燃燒排放吸入人體，造成疲勞、掉髮、不孕、記憶力減退、失智症、頭髮脫落、腎衰竭、失眠、脾氣暴躁、手抖、便秘等。
  • 鋁：與失智相關，可能藉由膨脹劑、鋁製鍋具而誤食進人體內。
  • 鉛：損害生殖系統、造血功能、損害腎功能，引發血尿、影響血管造成動脈硬化。
  • 砷：與神經、皮膚、免疫系統損傷及肝癌、乳癌等有關，糖尿病、黑腳病、肝癌、乳癌等風險。

失智症｜醫生拆解食魚建議

江守山建議，為預防失智症並攝取魚類營養，應選擇富含Omega-3多元不飽和脂肪酸的小型魚類，如鯖魚和秋刀魚。這些魚重金屬含量較低，對大腦、心血管健康及腎功能有益，且能降低血尿風險。相較之下，鮪魚、鯊魚等大型魚應適量食用，避免長期過量攝入。

失智症｜7招護腦防失智+10大高危因素

孫永安亦引用北京大學最新一項關於「中國健康與養老調查計劃」的研究，指出阿茲海默症有10多個高危因素，當中有不少於肥胖有關，如高血壓、肥胖、聽力損失、創傷性腦損傷、飲酒、吸菸、憂鬱、缺乏運動、社交少、糖尿病等。

孫永安表示，若能夠及時改善或控制飲食和生活習慣，就能夠降低40%患病機率。以下歸納出7招護腦：

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失智症｜拆解認知障礙症常見症狀

老人認知能力漸趨下降，不少人容易患上認知障礙症。據本港醫管局智友站資料，認知障礙症又稱「失智症」、「老人癡呆症」、「腦退化症」，是大腦神經細胞病變，引致腦部功能不正常地衰退的病患之統稱；也是一種因腦部功能喪失而出現的疾病，它會影響記憶、思維、語言、判斷能力、行為及性格，阿茲海默症為其中一種認知障礙症。

患者的記憶力及其他認知功能（例如學習、理解、語言運用、方向感及判斷力等）會逐漸失去；有些病人也會有抑鬱、幻覺或人格改變的病徵。估計70歲長者患病率，每6位女士便有一位，每10位男士便有一位患上。

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資料來源：健康好生活

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