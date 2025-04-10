昂坪360｜首季外國客日均到訪人數創疫後新高　按年增12.3%

▲ 昂坪360透露，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高。(昂坪360提供)

昂坪360透露，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高。

佔比方面，首季的長短途國際市場客佔整體入場人數超過一半，達51.3%，其次是內地，佔約3成，本地居民則佔約2成。

▲ 昂坪360透露，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高。(昂坪360提供)

此外，於啟德七人欖球賽開賽前三天（即3月25日至27日），長短途國際市場旅客平均每日到訪人數有更顯著上升，較去年同期上升23%。該三天的長短途國際市場旅客佔整體入場人數當中，佔比更達64.6%。不論平均每日到訪人數抑或佔比，該三天長短途國際市場旅客數字，均優於整個2025年首季日均表現。

短途市場包括印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國及越南等地區；長途市場則包括歐美、澳紐、俄羅斯、中東、非洲等地區。

昂坪360董事總經理董沛銓表示，大型盛事活動對香港旅遊業有正面積極的作用，相信隨著政府大力推動盛事經濟，昂坪360配合推廣，將可吸引更多來自海內外的旅客到訪。

▲ 昂坪360透露，今年首季來自長短途國際市場的旅客，平均每日到訪人數較去年同期上升12.3%，數字創疫後新高。(昂坪360提供)

內地五一黃金周即將到來，昂坪360將會繼續加強宣傳，吸引更多旅客到訪，包括於港鐵深圳4號及13號線刊登廣告，亦會為大灣區的旅行社提供產品銷售培訓，以加強當地旅行社對昂坪360的了解。昂坪360預計今年的五一黃金周賓客到訪數字將有高單位數升幅。

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