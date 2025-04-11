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王丹妮新髮型︱王丹妮「施髮術」 立即減齡　羅孝勇幽默稱：又有新女朋友！

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撰文： 文體藝online

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

王丹妮換新髮型瞬間減齡。

【王丹妮 / 羅孝勇 / 靚媽】憑電影《梅艷芳》奪金像獎最佳新演員，並由此從模特兒界轉戰影壇的王丹妮（Louise），在去年12月染一頭金髮，近日改回黑頭髮並轉齊陰髮型。

Louise並在個人社交平台上傳多張在櫻花樹下的相片，身穿Louis Vuitton牛仔衫褲，手持LV Side Trunk PM手袋的她，以新Look示人的她，外表立即比以往年青，網民紛紛留言指：「學生妹」、「少女嘅louise 」，有網民更搞笑地指：「後生到以為係你個女」。

另外有留言表示：「你呢個髮型，直頭似AI圖咁」，至於王丹妮丈夫羅孝勇更幽默地稱：「又有新女朋友！」

星二代丨王丹妮少女時代為運動健將　愛女Affa盡得靚基因田徑賽奪金

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王丹妮新髮型︱遇上真命天子羅孝勇

現年34歲王丹妮自幼在新界屯門友愛邨長大，17歲參加Elite模特兒比賽，先後奪得香港區冠軍和亞太區總冠軍，正式入行做時裝模特兒。

Louise在23歲那年意外懷孕並於同年產下女兒，由此成為未婚媽媽。在2015年遇上真命天子羅孝勇，二人交往一段日子後，於2020年12月結婚，而羅孝勇亦視繼女如親生女兒，一家三口幸福生活。

在2023年，Louise與羅孝勇於澳洲補辦婚禮，當日婚禮做姊妹包括高海寧、廖子妤，以及她的模特兒界朋友。

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王丹妮新髮型︱從不怨天尤人

王丹妮本身也是於單親家庭成長，所以王媽媽要母兼父職養家。Louise曾出席香港大學講座會時，憶成長經歷時表示，王媽媽是對她一生影響最大的人：「我很自豪自己媽咪與眾不同。她當年每天做兩份工，每天只有3小時睡覺，累得一次眼花撞爆商場玻璃門，更弄傷眼睛，回家戴上黑超亦不願告訴我們，免得我們嚇倒。」

雖然不算成長於富裕家庭，但Louise從沒埋怨：「見到媽咪如此辛苦，我感到沒有事情值得抱怨，她既然堅持到湊大我們，相信沒有更大的難題是解決不到。所以我很少抱怨，只會視為上天的考驗。」

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王丹妮羅孝勇澳洲補辦婚禮感動流淚　Louise大讚丈夫：超過100分的好爸爸

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