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MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折　服飾/零食/家品最平$11起

休閒消費

撰文： 精明媽咪

發布時間： 2 小時前

最後更新： 41 分鐘前

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熱門 關稅戰 DSE2025 Coldplay演唱會 梁齊昕 啟德體育園 超市大搜查 結業潮 金像獎2025 名校專區 會員有獎

無印良品週間由4月11至21日全場9折，服飾、零食、家品等低至$11起。

MUJI由4月11至21日推出「無印良品週間MUJI Week」 ，全場精選貨品均有減價，會員更額外有9折優惠，最平低至$11起，其中涵蓋服飾、收納用品、家居用品、家電等，即睇詳情！

MUJI優惠︱無印良品一連11日全場9折 最低$11起

無印良品的優惠周「無印良品週間 MUJI Week」，由4月11至21日一連11日舉行，所有精選貨品均有優惠，而全新MUJI app HK & Macao手機app會員或Café&Meal MUJI 餐飲消費額外有9折優惠，貨品涵蓋男女及童裝服飾、收納用品、家居用品、食品以及文具等，最低$11起。

「無印良品週間 MUJI Week」由4月11至21日一連11日舉行，所有精選貨品9折優惠。（相關機構提供）

無印良品週間優惠其中包括，女裝有機棉條紋船領短袖T恤會員價$116（原價$128）、女裝有機棉彈性修身窄腳長褲（優惠價$158、會員價$143）、女裝有機棉混木棉牛仔A字裙（優惠價$188、會員價$170）、男/女裝撥水加工束繩便服鞋（優惠價$128、會員價$116）、可調手柄行李箱 （32L/36L/75L/105L ）會員價$972至$1692 （原價$1080-$1880）、室內香氛油套裝（優惠價$170、會員價$153）、刻度水樽（會員價$11-$14、原價$12-$15）及烤蔬菜或四式芝士薄餅（優惠價$35、會員價$32）等。

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