唇膏推薦2025︱《LDK》16款超人氣持色唇膏推薦榜單　色澤持久抗油不沾杯口罩妝必備

▲ 《LDK》16款超人氣持色唇膏推薦榜單 色澤持久抗油不沾杯口罩妝必備

【唇膏／持色唇膏／不脫色唇膏／唇膏推薦／唇膏持久度】外出時不想唇膏太易褪色，以下16款持色唇膏推薦要收藏起來！日本家品雜誌《LDK the Beauty》收集了市面上最人氣熱賣的不脫色唇彩產品，大部分價格實惠，在與專業人士進行了試用及比較後，整理出16款持色唇膏的推薦排名。

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外出聚餐時能擁有一款呈現美麗妝效不易褪色的唇彩非常重要，但市面上有些標榜持久、不易暈染的唇彩，實際使用時很快就完全脫落。因此，《LDK》邀請了專業人士對16款平價及專櫃的持色熱門唇彩進行了比較測試，除了日本化妝品牌也有知名韓系彩妝品牌，不但唇色質感優越，且飲水時絕不會沾杯，甚至吃完油膩的炸雞也不會掉色。

比較重點

完成妝效：檢查產品對遮蓋原本唇色的效果、色彩展現、及是否顯唇紋。

防水程度：唇彩凝固在皮膚後在上面滴水，滾動杯子重現喝水時產生的摩擦力，並檢查是否容易褪色。

抗油程度：唇彩凝固後進食炸雞，檢查唇彩在接觸食物油污和摩擦後是否會脫落，以及色彩光澤是否保持不變。

16款持色唇膏推薦名單

（排名由低至高）

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第16名：excel Lip Velvetist / LV11

第15名：Upt 水潤唇膏WATERY SHEER LIP / 03

第14名：Ririmew Butter Rouge Lipstick / 01

第13名：Söpö Lipstick / 07

第12名：COSNORI Wave Tint / 08

第11名：cipicipi Dewey Film Tint / 12

第10名：rom&nd Sheer Tinted Stick / 03

第9名：JUDYDOLL橘朵 冰茶鏡面唇釉 / #N01

第8名：Visee NENMAKU FAKE LIQUID / PK830

第7名：Dear Dahlia Lip Paradise Sensual Lip Glow / G104

第6名：KATE Lip Monster 怪獸級持色唇膏 / G01

第4名：RMK Dewy Melt Lip / 05、SHISEIDO INOUI Lip / 08

第2名：DAISY DOLL Lip Stealer / 02、NAMING. Dewy Glass Lip Tint / 04

第1名：BBIA L'EAU Tint / 01

同場加映：消委會8款高分安全唇膏推薦

消委會早前檢測市面上30款唇膏和唇釉，發現有8成樣本含可能會積累人體的有害物質MOSH，其中5款更具可致癌礦物油物質MOAH；逾半數樣本檢出有致敏重金屬，可引發唇炎。

但有8款唇膏獲得4.5分或以上高分推薦：

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同場加映：《LDK》13款有色潤唇膏推薦名單

《LDK》測試以下13款有色潤唇膏，根據評測結果，有4款獲評為A+級產品，另有1款獲評為A級產品，在保濕力、完成度及使用感三方面都表現良好，供大家參考。

（排名由低至高）

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