親子旅遊｜親子遊必選9個地方幾乎不會地震　1國家史上最強震僅造成玻璃碎裂

▲ 究竟有什麼國家/城市沒有地震，大家可以放心帶小朋友去旅遊呢？

【地震/親子旅遊】最近日本、台灣頻繁發生地震，連曾經被視為全球8個不會地震城市之一的曼谷，上月底都受到緬甸地震波及，引致大廈倒塌，加上廣泛流傳日本是今年絕對不能去的地方，連官方政府亦預計將發生8.7至9.0級的強烈二重震，導致人心惶惶，如果帶小朋友去旅行，想避免有地震發生的地方，還有什麼國家或城市可選擇呢？

想知9個幾乎不會發生地震的國家/城市即按：

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幾乎不會地震的地方︱1.新加坡

新加坡屬東南亞半島南端，是一個地質結構極為穩定的城市，全球地震模式（GSHAP）將新加坡列為最安全等級。因為新加坡所在的是東南亞古老陸地，遠離主要地震帶如：環太平洋火山帶、歐亞印度板塊碰撞帶等。

此外，新加坡本土沒有大型斷層帶，地殼活動非常微弱，所以當地幾乎不會發生地震。

幾乎不會地震的地方︱2.杜拜

阿拉伯板塊是構造穩定的板塊，杜拜位於其內部，因此遠離活躍的板塊邊界。最近的主要斷層為扎格羅斯褶皺帶（伊朗）、阿曼山脈及紅海裂谷帶，但這些斷層帶的地震極少直接影響杜拜，如果伊朗發生7級以上地震，也有可能引發一點震感，但杜拜仍是中東地區相對安全的國家之一。

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幾乎不會地震的地方︱3.上海

中國地震局將上海列在低風險區，因為上海位於長江洲三角沖積平原，地下主要是鬆軟的沉積層，且沒有活躍斷層，所以本地幾乎不會發生強震。

上海本土極少地震，最大紀錄是1624年的4.9級地震，但無破壞案例，近期僅偶低於3級的無感微震。 但仍有機會受到周邊地震輕微影響，例如江蘇、南黃海發生6級以上地震，上海高樓可能會輕微晃動，但一般不會造成破壞，當地建築抗震標準為6至7級設防。

幾乎不會地震的地方︱4.哈爾濱

哈爾濱是中國地震風險最低的地區，它位於穩定的松遼盆地之一，遠離主要地震帶，地下沒有活動斷層帶，有記載以來從未發生破壞性地震。史上最大地震不超過4級，近50年幾乎沒有發生過地震。而且周邊300公里範圍內也極少發生中強震，發生5級以上地震的機率極低，哈爾濱是名副其實的「無震城」。

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幾乎不會地震的地方︱5.布拉格

布拉格所在的捷克共和國位於波希米亞地塊，是歐洲最古老、最穩定的地質區域之一。 來自布拉格活躍的板塊邊界有地中海喜馬拉雅地震帶，但本身沒有大型斷層帶，地震風險極低。 歷史上，捷克幾乎沒有發生過破壞性的地震紀錄，現代儀器監測到的地震多為極微弱的無感地震。

幾乎不會地震的地方︱6.澳洲

澳洲位於獨立的澳洲板塊中部，遠離板塊邊界，全境95%地區地震風險為低至極低，尤其悉尼、墨爾本、布里斯班、珀斯是極低風險地區，但需要注意兩個相對活躍帶，包括西南部及東南部。

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幾乎不會地震的地方︱7.巴黎

巴黎的巴黎盆地是西歐克拉通的一部份，也是歐洲最古老、最穩定的地質構造之一，形成於數億年前，地殼活動極為微弱。巴黎距離近期的活躍地震帶如東南造山帶、萊茵地塹等較遠，因此未受強烈構造運動影響。

幾乎不會地震的地方︱8.巴西

巴西屬南美板塊內部，遠離安地斯山脈的俯衝帶及太平洋環地震帶，地震風險極低。全國95%區域位於「無地震風險區」，是安全的旅遊選擇。巴西是全球最不擔心地震的國家之一，比北歐和澳洲更安全。

而且巴西只有兩個微弱地震區，包括受古老斷層殘餘影響的東北部，以及與安地斯山脈遠端相關的亞馬遜西北部。地震多為300公里以上的無感深源地震，史上最大地震僅造成玻璃碎裂。

幾乎不會地震的地方︱9.北歐

北歐有90%區域為「極低」地震風險，挪威奧斯陸、瑞典斯德哥爾摩、芬蘭赫爾辛基等城市位於古老的波羅的海地盾上，是地球上最穩定的地質區域之一，地震活動極少。

丹麥哥本哈根位於北歐平原，同樣是地質保護區，歷史上幾乎沒有破壞性地震紀錄。但要注意受北美大西洋中脊影響的挪威西部，以及位於歐亞與板塊交界處的冰島，挪威峽灣地區偶有冰崩引發的「冰河地震」，以及瑞典北部有極少量採礦引發的地震，而建築普遍未設定抗震標準，但歷史上從未因地震造成人命傷亡。

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